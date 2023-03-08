خبير اقتصادي للجزيرة مباشر: الجنيه المصري لن يتجاوز هذا السعر أمام الدولار خلال العام الحالي (فيديو)

قال خبير اقتصادي إن أقصى سعر يمكن أن يصل إليه الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي طوال العام الحالي داخل القطاع المصرفي هو 32 جنيهًا و17 قرشًا.

وأضاف المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “حتى الآن هناك شيء خفي في تسعير سعر الصرف داخل البنك المركزي، ورغم ذلك أرى أن فبراير قد مرّ بأمان على الدولة المصرية، فالارتفاع في سعر الصرف لم يكن بالقوة التي توقعناها إلى حد كبير”.

لكنه أكد أن هناك مشكلة في توافر الدولار حاليًا في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن العملة الأمريكية لم تعد متاحة إلا من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية فقط، على حد تعبيره.

وتوقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي خلال فبراير/شباط الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، إذ فقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية.

وذكرت هيئة الإحصاء الحكومية الشهر الماضي أن التضخم العام في مصر قفز إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخفضت مصر سعر الجنيه 3 مرات على مدار العام الماضي، لتفقد العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار، كما قررت خفضًا رابعًا في بداية يناير الماضي، ليقفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيهًا في مارس/آذار من العام الماضي، إلى نحو 30.86 جنيهًا في الوقت الحالي.