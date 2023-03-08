حماس: قمع أجهزة السلطة لمسيرة تشييع الشهيد خروشة “جريمة وانتهاك لكل القيم الوطنية”

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قمع أجهزة السلطة في الضفة المحتلة لمسيرة تشييع الشهيد (عبد الفتاح خروشة) جريمة وانتهاك صارخ لكل القيم الوطنية والدينية والأخلاقية، داعية لمحاسبة المتورطين فيها.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنّ “قيام أجهزة السلطة في نابلس بقمع مسيرة تشييع الشهيد القسّامي المجاهد عبد الفتاح حسين خروشة، سقوط أخلاقي جديد يُضاف إلى سجلها الأسود في القمع والتنكيل بشعبنا ورموزه الوطنية، وانتهاك صارخ لقيمنا الوطنية والدينية”.

📹 متابعة صفا| الآلاف يشاركون في تشييع جثمان الشهيد عبدالفتاح خروشة في نابلس ويهتفون للمقاومة pic.twitter.com/cLkfoA68Ks — وكالة صفا (@SafaPs) March 8, 2023

وأوضحت الحركة في بيانها “أن الاعتداء على المشيّعين واعتقال عدد منهم، تجاوز لكل الخطوط الحُمر، بالوقوف ضد إرادة شعبنا وتطلعاته الوطنية، بعد يوم من الاشتباكات البطولية في جنين، ودون مراعاة لتاريخ الشهيد وسجله الحافل من الأسر والاشتباك والمطاردة”.

وأكدت الحركة أنّ مشهد سقوط جثمان الشهيد خروشة في نابلس، يعيد إلى الذاكرة حادثة سقوط جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال خلال تشييعها في القدس، في مشهد لا يخدم إلا أجندة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، بحسب البيان.

📷 عدسة صفا| جانب من تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس pic.twitter.com/BYTFSqLczW — وكالة صفا (@SafaPs) March 8, 2023

وطالبت الحركة بمحاسبة المتورطين والمسؤولين، بما يضمن وقف سياسة القمع والتنكيل وكفّ يد الأجهزة الأمنية، داعية الكل الفلسطيني بقواه وفصائله إلى الوقوف بقوّة مع خيار الشعب وحقّه في المقاومة الشاملة ضد الاحتلال وجرائمه، حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

تغطية صحفية: "أجهزة أمن السلطة تلقي قنبلة صوت قرب جثمان منفذ عمــ ــلية حوارة عبدالفتاح خروشة في نابلس.".#فلسطين #نابلس pic.twitter.com/kWxijfjitM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

توضيح من محافظة نابلس

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) توضيحا من محافظة نابلس وقالت “أصدر مصدر مسؤول في محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، توضيحا حول ما جرى في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة”.

وقالت “مساء أمس وعند وصول جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة إلى مسقط رأسه بعد استشهاده في جنين، تم استقبال موكب الشهيد وتسهيل حركته وتأمين وصوله إلى مستشفى رفيديا، وقامت ثلة من قوات الأمن بتأدية التحية العسكرية لموكب الشهيد”.





وأضافت “تم إنجاز كل الاجراءات من أجل تشييع يليق بالشهيد، حيث تم عقد لقاء مع عائلة الشهيد وفعاليات مخيم عسكر وتم الاتفاق على ترتيبات الجنازة والتشييع وخط سير الجنازة وذلك لقطع الطريق على دعاة الفتنة والتحريض” بحسب ما قالت.

وقالت إن الأمور سارت بشكل طبيعي كما هو متفق عليه لكن “عند وصول الجنازة إلى شارع المنتزهات قامت مجموعة من المشاركين في التشييع بالاستيلاء على جثمان الشهيد وإخراجه من مركبة الإسعاف رغما عن عائلة الشهيد ووضعته على الأرض”.

تغطية صحفية: "أجهزة أمن السلطة تقمع جنازة منفذ عمــلية حوارة عبدالفتاح خروشة في نابلس".#فلسطين #نابلس pic.twitter.com/QrHVaGHe3R — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2023

وذكرت أن “الموقف تحول إلى حالة من الخلاف وبدأ يتطور إلى مشكلة، ما اضطر القوى الأمنية إلى التدخل بالقوة المحدودة لضبط الحالة وإعادة جثمان الشهيد إلى مركبة الاسعاف بناء على رغبة عائلته، وإبعاد هؤلاء الغرباء والمحرضين”.

وقالت إن الجنازة استمرت بعد ذلك وتمت مرافقتها من القوى الأمنية حسب الاتفاق مع العائلة” بحسب ما ذكرت (وفا).

شاهد| جانب من تشييع الجماهير الغفيرة لجثمان منفذ عملية حوارة الشـ.ــهيد عبد الفتاح خروشة pic.twitter.com/haWhR0fma4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 8, 2023

تشييع الشهيد خروشة

وشيعت جماهير فلسطينية كبيرة في مدينة نابلس اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الفتاح خروشة (49 عاما) خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم جنين أمس الثلاثاء.