بسبب “الانتهاكات المتواصلة”.. برلمان جنوب أفريقيا يصوت لخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

صوّت برلمان جنوب أفريقيا على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن (حزب الحرية الوطني) الذي قدّم مشروع القرار، أن “هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الراحل نيلسون مانديلا”.

SOUTH AFRICAN PARLIAMENT PASSES HISTORIC RESOLUTION TO DOWNGRADE EMBASSY IN ISRAEL

National Freedom Party (NFP) Parliamentarian and Whip of NFP Caucus Honourable Ahmed Munzoor Shaik Emam

ووصف بيان الحزب تصويت البرلمان، أمس الثلاثاء، على خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل بأنه “لحظة سيفخر بها نيلسون مانديلا الذي قال دائما إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين”.

وشكر الحزب (يسار – وسط مع مقعدين فقط في البرلمان) الأحزاب الأخرى، بما فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على التصويت لصالح القرار.

South Africa's parliament on Tuesday voted in favour of downgrading the country's embassy in ‘#israel’ in light of continuing abuses against #Palestinians.

A statement released by the National Freedom Party (NFP), which introduced draft resolution,

