بسبب “الانتهاكات المتواصلة”.. برلمان جنوب أفريقيا يصوت لخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

صوّت برلمان جنوب أفريقيا على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن (حزب الحرية الوطني) الذي قدّم مشروع القرار، أن “هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد) الراحل نيلسون مانديلا”.

National Freedom Party (NFP) Parliamentarian and Whip of NFP Caucus Honourable Ahmed Munzoor Shaik Emam SOUTH AFRICAN PARLIAMENT PASSES HISTORIC RESOLUTION TO DOWNGRADE EMBASSY IN ISRAEL RESOLUTION BY NFP #NFP #NFPinParliament #NFP2024 #MyNFP #IsrealEmbassy #Israel pic.twitter.com/8eU4aHbP8s — National Freedom Party – NFP (@NFP_Updates) March 7, 2023

ووصف بيان الحزب تصويت البرلمان، أمس الثلاثاء، على خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل بأنه “لحظة سيفخر بها نيلسون مانديلا الذي قال دائما إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين”.

وشكر الحزب (يسار – وسط مع مقعدين فقط في البرلمان) الأحزاب الأخرى، بما فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على التصويت لصالح القرار.

South Africa's parliament on Tuesday voted in favour of downgrading the country's embassy in ‘#israel’ in light of continuing abuses against #Palestinians. A statement released by the National Freedom Party (NFP), which introduced draft resolution,

1/2@MiddleEastEye #BDS pic.twitter.com/fEPf0kJmaU — Ehab Judeh (Crescent Heart) (@ehab_judeh) March 7, 2023

وقال “أقيمت دولة إسرائيل من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم، ولإحكام قبضتهم على السلطة، أقاموا نظام الفصل العنصري للسيطرة على الفلسطينيين وإدارتهم”.

وأكد الحزب في بيانه “بصفتنا مواطنين في جنوب أفريقيا، فإننا نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تُرتكب جريمة الفصل العنصري مرة أخرى”.

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE SOUTH AFRICAN PARLIAMENT PASSES HISTORIC RESOLUTION TO DOWNGRADE EMBASSY IN ISRAEL 07 March 2023 READ STATEMENTS BELOW ISSUED BY THE NATIONAL FREEDOM PARTY (NFP) PARLIAMENTARY CAUCUS#NFP #NFPinParliament #NFP2024 #MyNFP #IsrealEmbassy pic.twitter.com/Xpt357tIMJ — National Freedom Party – NFP (@NFP_Updates) March 7, 2023

وأضاف الحزب “بتمرير هذا القرار، نوجه رسالة قوية إلى العالم مفادها أن جنوب أفريقيا لا تزال منارة أمل ومثالا ساطعا لما هو ممكن عندما نجتمع معا سعيا إلى عالم أكثر عدلا وإنصافا”.

وأكد أن القرار يتطلب مساءلة إسرائيل، مشيرا إلى أنه “خطوة شجاعة تُظهر التزام بلدنا بالعدالة وحقوق الإنسان والحرية، إن مؤسسة الفصل العنصري هذه من قِبل دولة إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للفلسطينيين”.





وقال الحزب “كثيرون سيجادلون بأن خفض سفارتنا في إسرائيل سيُضعف قدرتنا على العمل وسيطا محايدا في الصراع، يعتقد الحزب الوطني أن الحياد ليس خيارا في مواجهة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وتدعم جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.

وكانت جنوب أفريقيا قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب عام 2019، وسحبت سفيرها بسبب “الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين”، بحسب بيان صادر ذلك الوقت.

ترحيب فلسطيني

ورحبت حركة (فتح) مساء أمس الثلاثاء، بتصويت برلمان جنوب أفريقيا على قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.





ورحب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب بالقرار، مؤكدا أنه يجسد عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وجنوب أفريقيا على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال إن القرار يشكّل رسالة دعم وإسناد للشعب الفلسطيني في ظل عدوان متواصل وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ويشكّل رسالة إلى حكومة الاحتلال كي تعيد النظر في سياستها المتطرفة التي تخالف القرارات الأممية والشرائع الدولية والإنسانية كافة.





وطالب الرجوب دول العالم كافة بأن تحذو حذو جنوب أفريقيا في تعاملها مع إسرائيل بناء على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وليس بناءً على علاقات المصالح والهيمنة.

وشكر الرجوب (حزب الحرية الوطني) الذي قدّم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وجميع الأحزاب في البرلمان التي صوتت لصالح القرار، مستذكرا مواقف الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.