الناتو يرجح سقوط باخموت خلال أيام.. وزيلينسكي يحذر من التداعيات: الطريق سيكون مفتوحا أمام الروس

أعلنت مجموعة فاغنر المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، سيطرتها على الجزء الشرقي من مدينة باخموت التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر، فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن سقوط المدينة بالكامل في أيدي الروس لم يتبق عليه سوى بضعة أيام.

وفي إطار مسعى “لتفعيل اقتصاد حرب”، يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوربي في ستوكهولم لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر والقذائف بقيمة مليار يورو.

من جانبه أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم، في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي أن “وحدات فاغنر سيطرت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا”.

وفيما تدافع القوات الأوكرانية عن المدينة، قال الأمين العام للناتو إنه لا يمكن “استبعاد سقوط باخموت في الأيام المقبلة”.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين “إن ذلك لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب، لكنه يشير إلى أننا يجب ألا نقلل من شأن روسيا. ينبغي أن نواصل دعم أوكرانيا”.

وأظهرت خرائط نشرها المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، أمس، أن روسيا باتت تسيطر على نحو 40% من باخموت.

وقال المعهد إن قرار الدفاع عن باخموت يجبر الجيش الروسي على “التورط في حرب مكلفة ودموية” وإن المدينة أصبح لها بعدٌ استراتيجي من هذه الزاوية تحديدًا، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وفي الوقت الذي أشار فيه المعهد إلى أن فاغنر دفعت بقوات النخبة لديها إلى ساحة المعركة، مدعومةً بقوات من كتيبة الإنزال الجوي في الجيش الروسي، وصف أحد قادة الجيش الأوكراني الكبار الوضع في المدينة بـ”الجحيم على الأرض”.

من جهته، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية من أنه إذا استولت القوات الروسية على باخموت، فسيصبح “الطريق مفتوحًا” أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عدة في شرق البلاد.

وأضاف “نحن ندرك أنّه بعد باخموت، يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك، الطريق سيكون مفتوحًا أمام الروس، إلى مدن أخرى في أوكرانيا”.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky is inviting House Speaker Kevin McCarthy to visit Ukraine to see the situation on the ground first hand https://t.co/SvOww2xWCq

— CNN (@CNN) March 8, 2023