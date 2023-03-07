مصر.. قتلى وجرحى في حادث قطار بالقليوبية (فيديو)

قالت وزارة الصحة المصرية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 16 آخرون في حصيلة مبدئية لحادث انحراف قطار عن القضبان، مساء اليوم الثلاثاء، واصطدامه بجزء من الرصيف في محطة قطار مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأفادت الوزارة في بيان بأنها دفعت بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات غير مهددة للحياة.

في حين أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، في بيان “تشكيل فريق تحقيق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب”.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة بأنه “تم فصل العربة الأولى من القطار عن باقي العربات”، مشيرة إلى أن تلك العربة خرجت عن القضبان بسبب تصادمها برصيف المحطة.

ولفتت إلى أنه جارٍ عودة الحركة على خطوط السكة الحديد إلى طبيعتها.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية قوله إن القطار كان في طريقه من العاصمة القاهرة إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى شبرا الخيمة ومستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.