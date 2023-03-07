شاهد: لحظة إسقاط مسيّرتين للاحتلال في جنين وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها

أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرتين مسيرتين للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، اليوم الثلاثاء.

وقالت في بيان إن الكتيبة تمكنت من التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم و”استهداف قوات الاحتلال وآلياته بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

كما أعلنت تمكنها من إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء المخيم و”تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو”، بحسب البيان.





وتداول ناشطون على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تُظهر إطلاق النار على المسيّرات الإسرائيلية في سماء جنين وإصابتها مباشرة ثم سقوطها على الأرض وتصاعد الدخان منها، وسط تكبيرات من الفلسطينيين وأهالي المنطقة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 16، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.





من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر منزلًا داخل مخيم جنين، مشيرًا إلى أن “وحدات خاصة متخفية بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل”.

وقال شهود عيان إن سحبًا من الدخان تتصاعد من المنزل المحاصر، بعد قصفه من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة صاروخية، بعد مواجهات عنيفة مع الشبان المحاصَرين.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية أخرى أحياء شرقي مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا واعتقلت 4 شبان فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 تصاعدًا في المواجهات منذ بداية العام الجاري، مع استشهاد 66 فلسطينيًّا بينهم أطفال. وقُتل خلال الفترة نفسها 13 إسرائيليًّا، وفق مصادر رسمية.