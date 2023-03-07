الأخبار|سوريا

خروج مطار حلب الدولي من الخدمة جرّاء قصف إسرائيلي

مطار حلب الدولي (غيتي - أرشيفية)
7/3/2023

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري إن مطار حلب في شمال سوريا تعرض لضربة إسرائيلية ألحقت به أضرارًا مادية أدت إلى خروجه من الخدمة. وهو أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وأضافت الوكالة أن الهجوم وقع في الساعة 02:07 فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، من دون أن تذكر معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح.

 

 

وذكرت تقارير إخبارية أنه سُمع دوي 4 انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب، وشوهدت ألسنة النيران وهي تندلع من جهة المطار الذي يقع جنوب شرقي المدينة، في الوقت الذي كانت فيه المضادات الأرضية التابعة لجيش النظام السوري تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الصواريخ الإسرائيلية.

ويُستخدم مطار حلب الدولي وجهةً رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط.

وهبط في مطار حلب أكثر من 80 طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي، وفق ما أفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس.

وقال خليل: “لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت به”.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة على تنفيذ ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، ثم عملت السلطات المعنية على إصلاحه.

المصدر : وكالات