خروج مطار حلب الدولي من الخدمة جرّاء قصف إسرائيلي

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري إن مطار حلب في شمال سوريا تعرض لضربة إسرائيلية ألحقت به أضرارًا مادية أدت إلى خروجه من الخدمة. وهو أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وأضافت الوكالة أن الهجوم وقع في الساعة 02:07 فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، من دون أن تذكر معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح.

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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب

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مصدر عسكري : في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العد*و الإسرائيلي عد*وانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي ، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه عن الخدمة .

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وذكرت تقارير إخبارية أنه سُمع دوي 4 انفجارات عنيفة في محيط مدينة حلب، وشوهدت ألسنة النيران وهي تندلع من جهة المطار الذي يقع جنوب شرقي المدينة، في الوقت الذي كانت فيه المضادات الأرضية التابعة لجيش النظام السوري تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الصواريخ الإسرائيلية.

خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عد*وان إسرائيلي….. 👇https://t.co/H0lURlWDOi — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 7, 2023

ويُستخدم مطار حلب الدولي وجهةً رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط.

وزارة النقـل-المؤسسة العامة للطيران المدني: إثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطار #حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال،والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق،واللاذقية#سورية — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 7, 2023

وهبط في مطار حلب أكثر من 80 طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي، وفق ما أفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس.

وقال خليل: “لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت به”.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة على تنفيذ ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، ثم عملت السلطات المعنية على إصلاحه.