“جدعنة المصريين”.. شاهد: أهالي المنوفية يحتفلون بزفاف عروسين يتيمين

سطّر أهالي محافظة المنوفية بمصر نموذجًا رائعًا في جبر الخواطر، بعدما حضر المئات منهم حفل عروسين يتيمين بمدينة الباجور، أول أمس الأحد، استجابة لدعوة أطلقها متطوعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفوجئ العروسان “شهاب ونور” بحشود كبيرة في ليلة زفافهما، فضلًا عن عدد الحاضرين للعرس، الذي ضم عائلات وشخصيات عامة وأعضاء بالبرلمان. وذلك لمشاركة الزوجين اللذين تربيا في أحد دور الأيتام، فرحتهما.

وكانت دعوة قد انتشرت قبل يومين عبر فيسبوك، دعت فيها دار الأيتام أهالي الباجور إلى حضور حفل زفاف العروسين اليتيمين بإحدى القاعات الخاصة.

وحرص أهالي المحافظة على إعادة تداول الدعوة للعُرس والتفاعل معها عبر مواقع التواصل، وامتلأت المنصات بصور العروسين والحفل الجماهيري بعد المبادرة الإيجابية التي أقدم عليها الأهالي جبرًا لخواطر العروسين.

وتحول العرس إلى ملحمة بعد مبادرة الأهالي التي نجحت بمساعدة المنصات، وحرص المشاركون على التقاط الصور مع العروسين ومشاركتهما فرحتهما حتى انتهاء الحفل.

وقال أحد القائمين على ترتيبات الحفل ويدعى “محمد رجب” في تصريحات لصحيفة محلية، إنهم قاموا بالتعاون مع دار الأيتام بتحمل تكاليف العرس كلها، مشيرًا إلى تكفل متطوعين بالتصوير وآخرين بحجز القاعة التي أقيم فيها الحفل.

وأوضح الشاب أن الحضور الهائل في العرس لم يكن متوقعًا، وأن “العروسة نشأت في دار أيتام بمدينة الباجور، أما العريس فنشأ في دار أيتام بمحافظة القليوبية” (بشمال مصر).

وبعد الحفل، كتب رجب في منشور له عبر فيسبوك “الحمد لله إني كنت اليوم جزءا بسيطا من جبر الخواطر، شكرًا لكل من حضر الفرح الجميل ده، وشكرًا لأهل الباجور، كان يوما كله سعادة وجبر خواطر”.

وحظيت مبادرة أهالي الباجور بإعجاب ودعم من رواد المنصات المصرية، إذ انتشرت لقطات مصورة للعرس عبر الفضاء الرقمي.

وقال سالم أحمد في تدوينة له عبر فيسبوك “اللي بيحصل دلوقتي من شباب الباجور في فرح شاب وبنت من أبناء دار الأيتام يسجّل في التاريخ، الصور مُبهجة، العربيات واقفة طابور من ناس كل علاقتهم بالفرح بوست دعوة على الفيس بوك، الناس للناس والدنيا بخير”.

ودونت أخرى قائلة “ربنا يسعدهم أهل البلد وربنا يبارك فيهم، على قد الفرحة نفسي الكل يهتم بالأيتام وما تترددوش يا جماعة في أي تبرع لهم، مش كل التبرع فلوس فيه تبرع معنوي ودا الأهم”.

وغرد المصور كريم عصام “الباجور تنتفض ويتحول الفرح لأحلى وأكبر فرح في الباجور، ألف مليون شكر لكل من حضر الفرح وألف مليار مبروك للعروسين”.

كما قال مرتضى الشاذلي “بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، والله لسه في مصر حاجة حلوة، رغم كل الظروف اللي بنعيشها دي”.