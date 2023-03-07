الحاجة أمّ الاختراع.. لبناني يوفر الكهرباء لعائلته وبعض جيرانه من توربين رياح (فيديو)

في بلدة ببنين بشمالي لبنان، صنع محمد سبسبي (25 عاما) توربين رياح من مواد معاد تدويرها، ونجح في توليد الكهرباء لعائلته وبعض جيرانه.

ولطالما وجد سبسبي نفسه في العمل بمجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فقرأ واطلع على كتب انطلاقا من شغفه بالعلوم، وصنع العديد من النماذج الأولية قبل إنشاء ما سمّاه (جرين إكس).

وصنع سبسبي التوربين مما يشبه الشفرات والزعانف المعدلة من البراميل البلاستيكية المستعملة ومُولّد ملحق بالتوربين لتوليد الكهرباء، كما قام بتركيب ألواح شمسية لاستخدامها في الأيام التي تقل فيها الرياح.

ويُنتج المشروع ما بين 4.5 و6 أمبيرات، حسب ما قال سبسبي، ويستفيد منه 6 من جيرانه.

ويعتمد الكثير من اللبنانيين عادة على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، مع أن ذلك أصبح بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.

وتأسس المشروع في سبتمبر/أيلول 2022، ويتوقع سبسبي بقاءه لمدة تتراوح بين 20 و25 عاما.

وقال سبسبي إن المصدر الذي يعتمد عليه هو مصدر نظيف للطاقة وغير ملوث للبيئة.

ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة نحو 95% من قيمتها أمام الدولار.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.