أمير قطر يعيّن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيساً للوزراء مع احتفاظه بحقيبة الخارجية، وذلك خلفاً للشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني الذي تقدم باستقالته ظهر اليوم الثلاثاء.

ويشغل الشيخ محمد بن عبد الرحمن منصب وزير الخارجية منذ 27 يناير/كانون الثاني عام 2016، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2017.

وبحسب تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة التي صادق عليها أمير البلاد، فإن محمد بن عبد الرحمن سيحتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية إضافة إلى رئاسته للحكومة.

وجرى تعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم قطر 2022، في منصب وزير الداخلية.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى..

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يؤدي اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء بالديوان الأميري#قنا pic.twitter.com/LtkbgmhcuP — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 7, 2023