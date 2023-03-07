الأخبار|قطر

أمير قطر يعيّن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)
7/3/2023

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيساً للوزراء مع احتفاظه بحقيبة الخارجية، وذلك خلفاً للشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني الذي تقدم باستقالته ظهر اليوم الثلاثاء.

ويشغل الشيخ محمد بن عبد الرحمن منصب وزير الخارجية منذ 27 يناير/كانون الثاني عام 2016، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2017.

وبحسب تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة التي صادق عليها أمير البلاد، فإن محمد بن عبد الرحمن سيحتفظ بمنصبه وزيرا للخارجية إضافة إلى رئاسته للحكومة.

وجرى تعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم قطر 2022، في منصب وزير الداخلية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية