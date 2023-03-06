“رونالدو شخص حلو كتير”.. الدون يحقق أمنية طفل سوري بعد نجاته من الزلزال (فيديو)

بعد تداول مقطع فيديو تحدث فيه عن تمنيه لقاء النجم العالمي، تحققت أمنية طفل سوري يتيم عقب نجاته من الزلزال، بلقاء لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وقال الطفل نبيل سعيد، الذي قضى والده تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده مطلع الشهر الماضي “شفت كريستيانو حسيتو حلم. أنا ما مصدق حالي. أتمنى كل الناس تشوف رونالدو، رونالدو شخص حلو كتير”.

وظهر الطفل وهو يشجع لاعبه المفضل داخل مدرجات الملعب بحماسة كبيرة، لا سيما عند تسجيل النصر لأهداف الفوز.

وبعد مباراة الجمعة ذهب نبيل بسعادة غامرة للقاء نجمه المفضل الذي عانقه والتقط معه عددًا من الصور التذكارية في مشهد حظي بإعجاب الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي.