مستشفى ميداني في إدلب يُجري 10 عمليات جراحية ويستقبل 100 مريض يوميا (فيديو)

أقيم مستشفى ميداني من الخيام يحتوي على عيادة وصيدلية وأجنحة للمرضى وغرفة عمليات في منطقة دركوش بريف إدلب شمالي سوريا.

وأفاد أحد الأطباء المسؤولين عن المستشفى الميداني للجزيرة مباشر، بأنه أقيم لتخفيف الضغط على المستشفى الرئيسي في دركوش، خاصة بعد إقامة العديد من المخيمات في المنطقة جراء الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح أن عيادة الطب العام في المستشفى الميداني تستقبل يوميًّا نحو 100 مريض، كما تُجري من 5 إلى 10 عمليات جراحية يوميًّا.

ويحتوي المستشفى الميداني المكون من خيام على غرفة عمليات مجهزة بالكامل، وقسم استشفاء يضم 25 سريرًا، بالإضافة إلى صيدلية.

وقال الطبيب المسؤول عن الصيدلية “الأدوية تُوزَّع مجانًا عندما يصفها طبيب العيادة التابعة للمستشفى الميداني”، مشيرًا إلى أن “70% من الأدوية متوافرة”.

وأضاف “يتوافد إلى الصيدلية من 30 إلى 40 حالة يوميًّا”. وعن هذه الأعداد الكبيرة الوافدة إلى المستشفى الميداني والصيدلية، أكد أنها بسبب سوء الأوضاع المعيشية والأسعار المرتفعة التي يعاني منها الشعب السوري.

وعن اختيار المكان، قال الطبيب المسؤول إنه “نتيجة الأعداد الهائلة من المخيمات التي تم إقامتها في المنطقة خاصة بعد الزلزال، والغرض من تدشين المستشفى الميداني هو تخفيف الضغط على المشافي القريبة”.

وأشاد أدهم، وهو أحد المصابين جراء الزلزال المدمر حيث سقط عليه الركام ودهس قدميه، بالأطباء وطاقم الرعاية بالمستشفى الميداني، وقال “جئنا إلى هنا لتخفيف الضغط عن مستشفى دركوش، كما أن حالتنا أقل من غيرنا”، مؤكدًا أن طاقم الرعاية الطبية يقوم بدوره علي أكمل وجه.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف، وخلَّف دمارًا ماديًّا وعددًا ضخمًا من الإصابات.