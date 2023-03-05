نائب رئيس حزب السعادة التركي للجزيرة مباشر: واثقون من فوز كليتشدار أوغلو على أردوغان في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال نائب رئيس حزب السعادة التركي، ورئيس شؤون الانتخابات بالحزب حسن بيتمز، إن قيادة الحزب عقدت لقاء مع رجب طيب أردوغان قبيل انعقاد تحالف المعارضة السداسية، إلا أن ذلك لم يحقق توافقا حول بعض القضايا السياسية.

وأضاف بيتمز خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن أردوغان رفض بعض المقترحات والاستشارات التي تقدمت بها قيادة حزب السعادة “وأراد أن يكون وحده صاحب القرار”، حسب تعبيره.

وتابع نائب رئيس حزب السعادة الذي أسسه السياسي الراحل نجم الدين أربكان، المعروف بتوجهاته الإسلامية “لسنا أعداء لأردوغان لكننا نقف ضد سياسته الخاطئة”.

وقال إن حزب السعادة يعمل من أجل خدمة مصالح الشعب التركي، ولذلك قررت قيادته عقد تحالفات جديدة مع حزب الشعب الجمهوري، المعروف بتوجهه العلماني. وشدد على أن إرادة التغيير والشفافية داخل الحزب ساهمت في دعم ترشيح كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن اجتماعا سيعقد الاثنين المقبل للحسم في مسألة ترشيح كليتشدار أوغلو من قبل أحزاب المعارضة والتوقيع على حزمة من الالتزامات، سواء تم الأمر بحضور رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار أم انسحابها النهائي من الطاولة السداسية.

نائب رئيس حزب السعادة التركي للجزيرة مباشر: تحالف المعارضة سيستمر بغض النظر عن مشاركة ميرال #أكشنار زعيمة حزب الجيد فيه من عدمه #المسائية #تركيا pic.twitter.com/4EcpwMUmH7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2023

وتابع قائلا إن حزب العدالة والتنمية فقد الكثير من شعبيته، وإن أردوغان لن يفوز في الانتخابات القادمة.

وأكد بيتمز أن أحزاب المعارضة تثق في فوز كليتشدار أوغلو على أردوغان، وأن زعيم حزب الشعب الجمهوري إذا فاز وأصبح رئيسا للدولة “ولم يلتزم بما سيتم التوقيع عليه، فإن حزب السعادة سيمارس دوره الرقابي من داخل البرلمان”.

وقال بيتمز إن أهم أهداف أحزاب المعارضة “ضبط النظام الرئاسي حتى لا يكون منفلتا. وسيحدد البيان الختامي لاجتماع الاثنين المقبل آليات العمل المطلوبة”.

وحول قراءته لأداء حزب العدلة والتنمية، قال نائب رئيس حزب السعادة، إن تركيا عاشت أزمة على مستوى السياسة الخارجية خلال العقدين الماضيين؛ وإن طريقة تعامل الحكومة مع كارثة الزلزال أضعفت من نسبة فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، زاعما أن 60% من الشعب التركي يريدون التغيير.