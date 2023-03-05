قيادي بجبهة الخلاص التونسية: هناك تقارب مع اتحاد الشغل ولا تنازل عن حق التظاهر (فيديو)

قال القيادي في جبهة الخلاص عضو المكتب التنفيذي لحزب حراك تونس الإرادة عمر السيفاوي، إن هناك تقاربا بين جبهة الخلاص والاتحاد العام التونسي للشغل، وإن الأمور تسير في اتجاه التنسيق المشترك.

وأضاف السيفاوي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “هناك زمن محدد سيكون فيه الالتقاء ضرورة”.

وتابع “هناك وحدة في الرؤى بين جبهة الخلاص واتحاد الشغل، وتوحيد الجهود أصبح ضروريا”.

وأضاف “العديد من قيادات الاتحاد أيقنت أن البلاد تتجه نحو الإفلاس، ويجب تصحيح المسار ووقف الفساد”.





من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن المنظمة النقابية لن تقبل بقمع الحريات، وأنه لا عودة إلى الاستبداد في البلاد مهما كانت النتيجة.

ودعا الطبوبي خلال مشاركته في مظاهرات بالعاصمة، يوم السبت، الشعب التونسي إلى عدم الانخداع بما وصفه “الخطاب الشعبوي الذي تستخدمه السلطة ضد من يخالفها”، كما وصفه بأنه “خطاب يروّج للتشويه والقتل”، مضيفا أن الاتحاد لن يسمح بجره إلى الصدام وسيواصل نضاله السلمي.

وأكد الطبوبي أنه في حال ثبت رسميا ما يُروَّج حول محاولات اغتيال الرئيس سعيّد، فإن الاتحاد سيكون في مقدمة القوى الرافضة لكل أشكال العنف والإرهاب.

اتحاد الشغل يخرج للاحتجاج في الشارع.. هل أوصل رسالته للرئيس التونسي؟ #المسائية #تونس pic.twitter.com/8lzNI3Nwym — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2023

وبخصوص ما أثير عن رفض السلطات التونسية للمظاهرة التي سيشهدها عدد من المدن التونسية غدا الأحد، قال السيفاوي إن الجبهة مصرة على التظاهر “ولن تتنازل عن هذا الحق الذي يكفله الدستور التونسي في مرحلة ما بعد الثورة” .

وكانت الشوارع الرئيسية في العاصمة قد شهدت، يوم السبت، مظاهرات ضمن حركة احتجاجية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشارك الآلاف في المظاهرات المنددة بسياسات سعيّد، ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بالحريات وتدعو الرئيس إلى الحوار.

وتأتي المظاهرات وسط حملة اعتقالات طالت نحو 20 من المعارضين السياسيين ورجال أعمال وناشطين سياسيين.