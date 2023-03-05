خبير زلازل ياباني: “النبضة القاتلة” وراء الأضرار الجسيمة بالمباني في تركيا

رجّح خبير زلازل ياباني أن تكون”النبضة القاتلة”، وهي موجة زلزالية تصل مدتها إلى ثانيتين، وراء الأضرار الجسيمة التى لحقت بالمباني فى تركيا.

وفي تقرير متلفز بثته هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الأحد، بدأ موري شينيشيرو الأستاذ بجامعة إيهيميه (غربي اليابان) إجراء دراسة ميدانية في جنوبي تركيا، بعد مرور شهر تقريبًا على الزلازل القوية التي ضربت المنطقة.

وزار موري، يوم السبت، المناطق التي ضربها الزلزال في جنوبي تركيا، حيث لاحظ انجرافًا كبيرًا في سطح الأرض نجم عن الزلزال في بلدة نورداغي القريبة من مركز الزلزال، وقال إنه يبدو أن الأرض تعرضت لانجرافات عمودية وأفقية.

وتفقّد موري مبنى انهار طابقه الأول، وقام بطرق أعمدة المبنى للتحقق من قوتها، مؤكدًا أن المباني التي لم تكن مقاومة للزلازل بشكل كاف أصيبت بأضرار شديدة.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، أمس، وقوع نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ السادس من فبراير/شباط الماضي.

وبحسب بيان لاتحاد الشركات والأعمال في تركيا، فإن الزلزال المدمر تسبب في دمار مبان سكنية بنحو 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليارات دولار أخرى خسارة في الدخل القومي.

وكان البرلمان التركي قد صوّت، الخميس الماضي، بالإجماع على مقترح لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وناقشت الكتل البرلمانية للأحزاب المقترحات المقدمة إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل التحقيق في عواقب الزلزال من جميع الجوانب لإنشاء مبان مقاومة للزلازل، ولتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري.