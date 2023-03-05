تلسكوب هابل يرصد صورا لنجم بعيد تحاكي واحدة من أشهر اللوحات الفنية (فيديو)

أظهرت صور جديدة لتلسكوب هابل الفضائي مشهدًا يحاكي في جماله لوحة الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ، المسماة “ليلة النجوم”.

ومع أن الفنان الشهير رسم لوحته من وحي خياله، فإن تشابهًا كبيرًا معها أظهرته الصور التي التقطتها عدسات التلسكوب الفضائي لنجم بعيد يُدعى V838 MON.

صدى الضوء

وتُبيّن اللقطات صدور نبضات ضوئية عن النجم شبيهة بتلك التي تصدر من مصباح كهربائي، مزيحةً غبارًا يمتد حوله على بعد تريليونات الأميال في الفضاء.

ويقع النجم V838 Mon على بعد نحو 20 ألف سنة ضوئية من الأرض في اتجاه كوكبة مونوسيروس عند الحافة الخارجية من مجرتنا درب التبانة.

Echo, echo… Hubble captured a “light echo” from the star V838 Mon. A sequence of images shows how a pulse of light from this star illuminated its surrounding clouds of material! Find out more about V838 Mon, including an image released #OTD in 2004: https://t.co/Tr6ifbtHEC pic.twitter.com/Y5ZPGzzOTz — Hubble (@NASAHubble) March 4, 2023

وقالت الدكتورة بادي بويد، من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن هذه الدوامات التي أظهرتها الصور قد تكون ناتجة عن الاضطراب الحاصل في الغبار والغاز الموجودين حول النجم جراء استمرار توسعهما بشكل بطيء.

وأضافت أنه من المحتمل أن كلًّا من الغبار والغاز قُذفا من النجم أثناء ثوران سابق ومشابه لما حدث في عام 2002، إذ حصل هذا الثوران منذ عشرات الآلاف من السنين.

وأشارت بويد إلى أن تلسكوب هابل قام بتصوير النجم V838 Mon وصداه الضوئي مرات عدة بعد ثوران النجم في يناير/كانون الثاني عام 2002، وتم ذلك الأمر بقصد تتبّع التغيرات الحاصلة في مظهر الغبار مع استمرار النبضات الناجمة عن النجم المركزي بالتوسع نحو الخارج بسرعة الضوء.

أكثر لمعانا من الشمس

وخلال حدوث الانفجار، سطع النجم الخافت بشكل مفاجئ وأصبح أكثر لمعانًا من الشمس بنحو 600 ألف مرة. ونتيجة لذلك، كان واحدًا من أكثر النجوم لمعانًا في مجرتنا درب التبانة، ومن ثمَّ تلاشى ذلك اللمعان في أبريل/نيسان عام 2002.

ويُشابه هذا النجم نوعًا من الأجسام ندعوها بالمستعرات (النوفا) التي يحدث فيها زيادة مفاجئة في اللمعان نتيجة للانفجارات النووية الحرارية الحاصلة على سطح النجوم.

وعادة ما تُعَد ليلة فان غوخ المرصعة بالنجوم، التي رسمها الفنان الهولندي في سان ريمي دي بروفانس في فرنسا، في يونيو/حزيران عام 1889، قبل شروق الشمس مباشرة، واحدة من أبرز لوحات الليل في تاريخ الفنون التشكيلية، إن لم تكن الأبرز على الإطلاق.