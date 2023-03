تلسكوب هابل يرصد صورا لنجم بعيد تحاكي واحدة من أشهر اللوحات الفنية (فيديو)

أظهرت صور جديدة لتلسكوب هابل الفضائي مشهدًا يحاكي في جماله لوحة الفنان الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ، المسماة “ليلة النجوم”.

ومع أن الفنان الشهير رسم لوحته من وحي خياله، فإن تشابهًا كبيرًا معها أظهرته الصور التي التقطتها عدسات التلسكوب الفضائي لنجم بعيد يُدعى V838 MON.

وتُبيّن اللقطات صدور نبضات ضوئية عن النجم شبيهة بتلك التي تصدر من مصباح كهربائي، مزيحةً غبارًا يمتد حوله على بعد تريليونات الأميال في الفضاء.

ويقع النجم V838 Mon على بعد نحو 20 ألف سنة ضوئية من الأرض في اتجاه كوكبة مونوسيروس عند الحافة الخارجية من مجرتنا درب التبانة.

Echo, echo…

Hubble captured a "light echo" from the star V838 Mon. A sequence of images shows how a pulse of light from this star illuminated its surrounding clouds of material!

Find out more about V838 Mon, including an image released #OTD in 2004:

— Hubble (@NASAHubble) March 4, 2023