“الشرطة تجعلهم ضحايا مرتين”.. الغارديان: مئات المهاجرين تعرضوا لاستغلال جنسي في بريطانيا

كشفت صحيفة (الغارديان) عن تعرض المئات من الأطفال والنساء للاستغلال الجنسي ولاعتداءات خطيرة في بريطانيا؛ مشيرة إلى أنه تم إحالة البلاغات في هذه القضية إلى سلطات تنفيذ قوانين الهجرة في البلاد بدعوى أن أغلب الضحايا من المهاجرين غير النظاميين.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية بين عامي 2020 و2022، أن الشرطة تلقت بلاغات عن 2546 ضحية لجرائم مثل العنف المنزلي والاستغلال الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي للبالغين والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

وأوضحت الوثيقة الثانية والتي تحمل علامة “رسمية وحساسة” أنه جرى إحالة ربع ضحايا العنف المنزلي من قبل الشرطة إلى سلطات تنفيذ قوانين الهجرة بدعوى أنهم مهاجرون غير نظاميين.

ضحايا للمرة الثانية

وقال نائب بارز من حزب المحافظين للغارديان، إنه بإبلاغ سلطات الهجرة بضحايا الجرائم الخطيرة، فإن الشرطة تجعلهم “ضحايا مرتين”، فيما قال مفوض العنف المنزلي إن هذه الممارسة تعرضهم لخطر إضافي.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها الغارديان، أنه بموجب قوانين حرية المعلومات فإنه من عام 2020 إلى عام 2022، تم الإبلاغ عن 423 ضحية على الأقل من ضحايا العنف المنزلي إلى وحدة تنفيذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية.

كما تم الإبلاغ عما مجموعه 2546 ضحية لجرائم خطيرة، بما في ذلك 67 ضحية للاستغلال الجنسي للأطفال، و11 من ضحايا العبودية المنزلية، و20 ضحية للزواج القسري، و601 من ضحايا الاتجار بالبشر، و749 من ضحايا العبودية الحديثة فيما تعرض 51 شخصًا للاستغلال الجنسي.

UK police reported sexually exploited children to immigration enforcement https://t.co/V4ROQU7N79 — The Guardian (@guardian) March 5, 2023

أكبر عدد من الإحالات

وقامت شرطة العاصمة، التي تعد أكبر قوة أمنية في المملكة المتحدة، بأكبرعدد من الإحالات لضحايا الجرائم إلى سلطات تنفيذ قوانين الهجرة شملت 460 حالة، فيما قامت شرطة اسكتلندا بإجراء 207 إحالات. أما شرطة ويست ميدلاندز فقد أجرت 222 إحالة؛ وبلغت حصيلة شرطة غرب يوركشاير 143 إحالة، وشرطة مانشستر الكبرى 132 إحالة.

وقالت منظمة “ساوث بلاك هول سيستر” ومقرها بلندن، إن الإحالات شملت امرأة هربت من “عملية ختان في نيجيريا”، وأتت لتعيش مع قريب لها في المملكة المتحدة لتظل سجينة في المنزل بعدما انتهت صلاحية تأشيرتها.

كما تعرضت امرأة أخرى دخلت المملكة المتحدة بتأشيرة زواج، لسوء المعاملة من قبل زوجها وتهديدها بالترحيل وفصلها عن طفلها إذا اتصلت بالشرطة.

وقالت نيكول جاكوبس، مفوضة العنف المنزلي في إنجلترا وويلز “من المقلق للغاية رؤية هذه الإحصائيات التي تظهر أن قوى الشرطة شاركت في تفاصيل حياة المهاجرين والمهاجرات الناجين من العنف المنزلي وتقديمهم لمسؤولي الهجرة.

وأضافت “هذا يعرض الضحايا للخطر وإجبارهم إما على البقاء مع المعتدين أو اختيار الفقر المدقع أو مواجهة الترحيل”.

وقالت مصادر في الشرطة إن القوات الأمنية البريطانية شعرت بضغط من الحكومة التي تكافح من أجل تضييق الخناق على الهجرة.