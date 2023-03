حريق هائل يلتهم مخيما للاجئين الروهينغيا في كوكس بازار شرقي بنغلاديش (فيديو)

شب حريق، اليوم، في المخيم رقم 11 ضمن منطقة مخيمات اللاجئين الروهينغيا بمدينة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش قرب الحدود مع ميانمار.

وأظهرت مقاطع فيديو الحريق الضخم، وتصاعد ألسنة النيران والدخان من داخل المخيم.

والتهمت النيران أعدادًا كبيرة من الخيم والأكواخ التي يقطن فيها الروهينغيا، وتوسّع الحريق إلى المخيمين المجاورين رقمَي 9 و10، ولم ترِد بعدُ أنباء عن عدد الإصابات أو وقوع قتلى بينهم.

كما لم يتم التحقق من سبب الحريق، وما إذا كان متعمدًا أم بسبب الطهي واستخدام الغاز أو المحروقات أو الفحم في خيم اللاجئين، حسب ما أفاد مراسل الجزيرة.

The UNHCR says the blaze in Camp 11 has left thousands homeless ⤵️ pic.twitter.com/ULQPJj9bo0

A massive fire has torn through a crowded camp for Rohingya refugees in Cox’s Bazar in Bangladesh.

وقدّرت منظمة (أكشن أيد) البنغالية عدد المتضررين من الحريق اليوم بـ12 ألف لاجئ بعد احتراق أكثر من 2000 من خيام ومساكن اللاجئين الخشبية.

وقال مفوض الإغاثة والعودة للاجئين في كوكس بازار (إم دي سامسودوها) إن الحريق نشب في أحد منازل المخيم، ظهر اليوم الأحد، وسرعان ما امتد إلى المنازل المجاورة.

وقال أنوار الإسلام، مفتش المستودعات بمقر إدارة الإطفاء والدفاع المدني، إن 10 وحدات إطفاء توجهت لمحاولة السيطرة على الحريق بمعاونة السكان المحليين.

#Breaking: Massive fire breaks out at camp 11 at Balukhali #Rohingya refugee camp in Ukhiya of Cox's Bazar. Fire tenders & officials of Ukhiya & Teknaf fire stations have rushed to the spot to douse the fire. Several hundreds of shanties completely gutted in the fire @ZeeNews pic.twitter.com/sxnjPLMa1V

— Pooja Mehta (@pooja_news) March 5, 2023