“ألا يوجد أحد هنا؟”.. وزيرة خارجية ألمانيا تُفاجأ بعدم وجود أي مسؤول في استقبالها بالهند (فيديو)

لم تجد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أحدًا من المسؤولين الهنود في استقبالها عند وصولها إلى مطار نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية دول العشرين الذي عُقد الخميس الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول وزيرة الخارجية الألمانية وهي تنزل من الطائرة وتسير مسافة طويلة دون أن تجد أحدًا من المسؤولين الهنود في استقبالها إلى أن جاء السفير الألماني يركض، فبادرته قائلة “ألا يوجد أحد هنا؟”.

وبعد ذلك، ركبت الوزيرة سيارة كانت بانتظارها على أرض المطار.

وأثار المقطع ردود فعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلّق أحدهم على المقطع قائلًا “وصلت وزيرة الخارجية بيربوك إلى نيودلهي لحضور اجتماع مجموعة العشرين، ويرحب بها موظف البروتوكول الهندي والسفير الألماني”.

Außenministerin Baerbock ist zum G20-Treffen in Neu Delhi gelandet. Und wird vom indischen Protokoll und Botschafter Ackermann begrüßt. #dpaReporter pic.twitter.com/EEXhgfuG3O — Jörg Blank (@JMaxBlank) March 2, 2023

وردّت وزارة الخارجية الألمانية على المقطع بقولها “هنا يمكنك أن ترى ترحيبًا حارًّا من الوزير والسفير. الخدمة الخارجية هي رياضة متعددة. نحن فخورون بزملائنا الذين يقومون بعمل رائع كل يوم”.

Sie sehen hier eine sehr herzliche Begrüßung der Ministerin und einen Botschafter mit Antrittsschnelligkeit und starkem Finish 🤓 Auswärtiger Dienst ist Vielseitigkeitssport: Wir sind stolz auf unsere Kolleg*innen, die jeden Tag einen super Job machen! 💪 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 3, 2023

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد افتتح، الخميس، اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي هيمنت عليه الحرب الروسية المستمرة منذ عام على أوكرانيا.

ورفضت الهند، التي تتولى رئاسة المجموعة هذا العام، تحميل روسيا مسؤولية الحرب، وسعت إلى حل دبلوماسي مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسي.

وذكر الوفد الألماني أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك قالت خلال الاجتماع “لسوء الحظ، منع بلد عضو في مجموعة العشرين بقية الدول الـ19 الأخرى من تركيز كل جهودها على هذه القضايا التي شُكّلت مجموعة العشرين من أجلها”.