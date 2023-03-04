أطعمة متناثرة في الممرات.. اضطرابات جوية غير متوقعة تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، نقل 7 على الأقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بعد تعرض رحلة لوفتهانزا لـ”اضطراب شديد” وهبوط اضطراري بمطار العاصمة واشنطن.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن رحلة لوفتهانزا رقم 469 من مدينة أوستن بولاية تكساس إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، كان لا بد من تحويلها إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغ طاقم الرحلة عن “اضطراب شديد” أثناء تحليقهم على ارتفاع 37 ألف قدم فوق ولاية تينيسي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة هبطت في النهاية في مطار دالاس الدولي “بدون حوادث”، مع فتح تحقيق في الحادثة.

وقالت شركة لوفتهانزا إن الاضطراب كان قصيرا لكنه حاد، وحدث في جو صاف بعد 90 دقيقة من الإقلاع.

وأضافت “اضطررنا إلى الهبوط في إجراء احترازي، والركاب تلقوا العناية الطبية اللازمة، وموظفو الشركة يعملون على إعادة حجز للمسافرين البالغ عددهم 172 راكبا”.

وأظهرت صور التُقطت من داخل الطائرة أوراقا وقنينات وأطعمة وأشياء أخرى متناثرة بشكل فوضوي في الممر بعد حدوث الاضطراب.

وقال راكب كان على متن الطائرة “الأشخاص الذين لم يقوموا بربط أحزمة المقاعد أصيبوا بالأذى لأن الاضطرابات جاءت فجأة وبدون سابق إندار”.

ونُقل عن الطيار قوله “أصيبت الإضاءة فجأة، وانحدرت الطائرة بشدة على ارتفاع ألف قدم”.

ويُعرَّف الاضطراب عادة بأنه “حركة غير منتظمة للهواء ناتجة عن دوامات وتيارات عمودية” مرتبطة بالرياح أو العواصف الرعدية أو غيرها من الأحداث الجوية، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية إن الاضطرابات الشديدة يمكن أن تسبب “تغيرات كبيرة ومفاجئة في الارتفاع، واختلافات كبيرة في السرعة الجوية المشار إليها”، مما قد يجعل الركاب “مجبرين على ربط أحزمة مقاعدهم”.