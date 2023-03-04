رئيس مجلس الشورى القطري: الدوحة شريك استراتيجي فاعل في المجتمع الدولي

قال رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، إن دولة قطر تضطلع بدور هام في دعم البلدان الأقل نموًّا، مؤكدا أن الدوحة شريك استراتيجي فاعل في المجتمع الدولي.

وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموًّا، المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًّا، أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي تأتي في إطار جهود الدوحة لدعم قضايا تنمية الدول النامية والبلدان الأقل نموًّا.

وأشار الغانم إلى حرص قطر على دعم ومساندة مختلف الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية.

وقال إن “قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نموًّا، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية 700 مليون دولار”.

وأضاف أن تلك المساعدات أسهمت في تنفيذ مشاريع وبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموًّا.

وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى أن “جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم وتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة والبلدان الأقل نموًّا، وتمكين الإنسان فيها وبناء قدراته، يأتي من التزامها بدعم البرامج التنموية والإغاثية وتحقيق أثر مستدام من خلال المساعدات في مختلف بقاع الأرض”.

ولفت الغانم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا، سيمثل منصة لوضع تدابير فاعلة للدول الأقل نموًّا، من شأنها أن تمكن تلك الدول من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها، والاستفادة من الطاقات الهائلة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة بوفرة فيها.