تدشين أكبر مسجد في لندن بعد انتهاء إصلاحات بدأت فيه إثر حريق عام 2015

انتهت عملية إعادة بناء مسجد بيت الفتوح في لندن الذي دُمّر جزئيًّا جراء حريق شبّ فيه عام 2015، وهو أحد أكبر مساجد أوربا، وسيتم تدشين المبنى الجديد اليوم السبت.

المبنى مكون من الحجر المستورد من البرتغال، ويضم أعمدة بارتفاع 20 مترا، وهو مؤلف من 5 طوابق، وبه ثلاث قاعات ضخمة للمؤتمرات.

ورغم أن قاعة الصلاة لم تتضرر جراء الحريق مما سمح بإبقائها مفتوحة، فإن التكلفة الإجمالية للأعمال تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (22,6 مليون يورو) وهو مبلغ دفعه أفراد الطائفة الأحمدية بالكامل، بحسب القائمين على المسجد.

وتم تشييد المسجد الذي يستوعب نحو 13 ألف من المصلين، في 2003 في حي موردن جنوب لندن من قبل الطائفة الأحمدية.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2015، تعرض المسجد لحريق كبير استغرق إخماده نحو 30 ساعة، وتسبب في تصاعد عمود من الدخان، يمكن رؤيته من مسافة عدة أميال في جنوب غرب لندن.

وتسبب الحريق في ازدحام مروري واسع النطاق، وتعطل الحافلات، وتعليق السكك الحديدية، وتم إغلاق طريق رئيسي في لندن، ساعات بسبب قربه من المسجد.