الصحة العالمية تطالب أمريكا بمعلومات عن “فرضية تسرب” فيروس كورونا من مختبر في الصين

طالبت منظمة الصحة العالمية، واشنطن بتقديم المعلومات الأساسية عما توصلت إليه بعض وكالات الاستخبارات الأمريكية، من أن وباء فيروس كورونا بدأ على الأرجح عبر تسرب عارض من معمل في الصين.

وقد قُدّم هذا الطلب إلى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف، ولكن المنظمة لم تتسلم تقارير حتى الآن، بحسب ما قالت الخبيرة لدى منظمة الصحة ماريا فان كيروف، أمس الجمعة.

