البنك الدولي: 5.1 مليارات دولار قيمة الأضرار في سوريا جراء الزلزال

قال البنك الدولي إن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/ شباط بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتلته هزات ارتدادية كثيرة، تسبب في أضرار مادية تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.

وفي فجر يوم الاثنين 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وكانت المنطقة السورية المتضررة من الزلزال قد تأثرت بالحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في النمو.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن الأضرار التي سببها الزلازل تعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل 4 محافظات يقيم فيها نحو 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليا.

The two massive earthquakes on February 6 caused an estimated $34.2 billion in direct physical damages in #Türkiye. That's the equivalent of 4% of the country’s 2021 GDP. Learn more in an assessment by @WorldBank and @GFDRR: https://t.co/0CFVjg7S9I pic.twitter.com/siWJNYR5eF — World Bank (@WorldBank) March 3, 2023

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي في بيان إن “هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري، وتوقع أن تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي والنمو”.

وذكر التقرير أن البنك الدولي يدرك أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح بين 2.7 مليار و7.9 مليارات دولار.

وقال بيان البنك إن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب، وإن التقديرات لم تشر إلى الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، وخاصة في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث “تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة” هذا الضرر.

NEWS: @WorldBank Global Rapid Assessment estimates direct physical damages following #earthquakes in #Syria at US$5.1 billion, with the current value of destroyed capital stock at about 10% of GDP in areas already ravaged by conflict and displacement https://t.co/hpXMT0VYQV — World Bank MENA (@WorldBankMENA) March 3, 2023

وارتفع عدد قتلى الزلزال إلى نحو 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب أهلية خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية، كما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.