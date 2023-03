البنك الدولي: 5.1 مليارات دولار قيمة الأضرار في سوريا جراء الزلزال

قال البنك الدولي إن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/ شباط بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتلته هزات ارتدادية كثيرة، تسبب في أضرار مادية تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.

وفي فجر يوم الاثنين 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وكانت المنطقة السورية المتضررة من الزلزال قد تأثرت بالحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في النمو.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن الأضرار التي سببها الزلازل تعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل 4 محافظات يقيم فيها نحو 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليا.

The two massive earthquakes on February 6 caused an estimated $34.2 billion in direct physical damages in #Türkiye. That's the equivalent of 4% of the country’s 2021 GDP. Learn more in an assessment by @WorldBank and @GFDRR: https://t.co/0CFVjg7S9I pic.twitter.com/siWJNYR5eF

— World Bank (@WorldBank) March 3, 2023