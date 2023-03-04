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البنك الدولي: 5.1 مليارات دولار قيمة الأضرار في سوريا جراء الزلزال

منزل منهار جراء الزلزال في أحد أحياء حلب (epa)
4/3/2023-|آخر تحديث: 4/3/202310:08 AM (مكة المكرمة)

قال البنك الدولي إن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/ شباط بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، وتلته هزات ارتدادية كثيرة، تسبب في أضرار مادية تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.

وفي فجر يوم الاثنين 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وكانت المنطقة السورية المتضررة من الزلزال قد تأثرت بالحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في النمو.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن الأضرار التي سببها الزلازل تعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل 4 محافظات يقيم فيها نحو 10 ملايين شخص بينهم العديد من النازحين داخليا.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي في بيان إن “هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري، وتوقع أن تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي والنمو”.

وذكر التقرير أن البنك الدولي يدرك أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح بين 2.7 مليار و7.9 مليارات دولار.

وقال بيان البنك إن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب، وإن التقديرات لم تشر إلى الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، وخاصة في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث “تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة” هذا الضرر.

وارتفع عدد قتلى الزلزال إلى نحو 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب أهلية خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية، كما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

المصدر : الفرنسية