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%10 من السكان.. المهاجرون في فرنسا أكثر ارتباطا بالدين والإسلام يحتل المرتبة الأولى

مسلمون يصلون الجمعة خارج المركز الثقافي الإسلامي في رين بغرب فرنسا (غيتي - أرشيفية)
31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202302:41 PM (مكة المكرمة)

قُدر عدد المهاجرين الذين كانوا يعيشون في فرنسا عام 2021 بنحو 7 ملايين أي 10.3% من السكان بحسب دراسة ديمغرافية نُشرت أمس الخميس ترصد لأول مرة منذ عشر سنوات تطور الهجرة على مدى عدة أجيال.

وكشفت الدراسة أيضًا أن المهاجرين في فرنسا أكثر ارتباطًا بالدين من بقية السكان، وأن الإسلام يحتل المرتبة الأولى في ذلك.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في وثيقة بعنوان “المهاجرون وأحفاد المهاجرين في فرنسا” إلى أن 10.3% من السكان الذين يعيشون في فرنسا عام 2021 مهاجرون، وذلك “مقابل 6.5% في عام 1968”. ويقصد بالمهاجر هنا أيّ “شخص أجنبي مولود في الخارج”.

وقال إن أكثر من ثلث هؤلاء (36%) حصلوا على الجنسية الفرنسية بعد وصولهم.

أما أحفاد المهاجرين، فإن أكثر من 50% من أبناء الجيل الثاني منهم أحد والديهم مهاجر، في حين أن 9 من أصل 10 من أبناء الجيل الثالث لديهم جد أو اثنان من المهاجرين.

أصول مختلفة

أما الأصول فهي مختلفة، وقد كان المهاجرون يأتون من جنوب أوربا قبل خمسين عامًا، أما اليوم فيأتون بشكل أساسي من المغرب العربي أو أفريقيا أو آسيا.

وكان عدد المهاجرين من إسبانيا وإيطاليا 543 ألفًا في عام 2011، وأصبح 531 ألفًا في عام 2021، في حين يمثل القادمون من شمال أفريقيا مليوني شخص (مقابل 1.63 مليون في عام 2011)، وفي المجموع فإن ما يقارب نصف المهاجرين في عام 2021 هم من أفريقيا (3.31 ملايين من 6.96 ملايين).

وتمثل النساء الآن نصف (52%) هؤلاء السكان (مقابل 44% في عام 1968).

وتشير الدراسة إلى أن الهجرة تتركز في المدن الكبرى بحيث إن 20% من سكان باريس هم مهاجرون و32% في سين-سان-دوني الضاحية الشعبية شمال العاصمة.

وتعمل فرنسا حاليًّا لتمرير قانون هجرة جديد من شأنه تسهيل ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم -خاصة عند ارتكابهم لجريمة- فضلًا عن المساعدة في عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة.

وقوبل مشروع القانون بانتقادات من قبل جميع الأطياف السياسية، فاليمين الذي يرغب في خفض أعداد المهاجرين، يعتقد أن القانون متساهل للغاية فيما يعتقد اليسار أن مشروع القانون صارم بشكل مبالغ فيه.

المصدر : وكالات