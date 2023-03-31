هل تعرّفا على الفلافل والكبسة؟ لاعبا بايرن ميونيخ يشاركان في “تحدي الأكلات العربية” (شاهد)

لأن للطعام العربي سحره الخاص حول العالم، حرص نادي بايرن ميونخ الألماني على مشاركة جماهيره أجواء شهر رمضان الكريم، حيث شارك عبر حسابه على تويتر مقطعًا مصورًا لمشاركة اثنين من لاعبيه في تحدٍّ لمعرفة الأكلات العربية.

وظهر في المقطع الثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت وريان جرافينبيرش، وهما يجربان عددًا من المأكولات العربية الشهيرة ويحاولان تخمين نوعها، حيث تضمن المقطع أكلات “الفلافل وبابا غنوج والكبيبة والكبسة وسلطة الحمص وحلوى أم علي والبقلاوة”، وكلها من الأطعمة العربية الشهيرة.

احلى فيديو تشوفه ، فرجيته لاختي وماما ، بتقلي ماما حلو الاجانب يتعرفوا على ثقافتنا واكلاتنا والله يهديهم للإسلام ❤️🤍🤲🏻. https://t.co/xW3HbEp8kZ — Danya 𓂆 🇵🇸🇩🇪 (@DanyaMohammed98) March 28, 2023

واستطاع الثنائي معرفة بعض الأكلات، وأبديا إعجابهما بمذاق أغلبها، في مشهد حظي بالكثير من المرح بين اللاعبين، وانتهى التحدي الطريف بفوز ريان.

وأبدى المغردون العرب سعادتهم بإطلاع اللاعبين الأجانب على الأكلات العربية المميزة والتي حظيت بإعجابهم، في حين أثارت المأكولات في المقطع شهية بعض المتابعين الأجانب، لتجربتها.

Es sieht gut aus. Ich möchte all diese Speisen probieren😋 https://t.co/Qo68QKXIhC — Alex Jones (@imalex_jr) March 27, 2023

وكان نادي بايرن ميونخ قد حرص في وقت سابق، على تهنئة المسلمين حول العالم بشهر رمضان المبارك عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل.

وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يعيش في البلاد ما بين 5.3 و5.6 مليون مسلم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل ما بين 6.4% إلى 6.7% من إجمالي السكان.

أهلًا أهلًا يا رمضان.. بعد الغيبة هلالك بان! 🌙 من #البايرن نتمنى لكم وعائلاتكم وأصدقائكم كل الخير بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك! ❤️🕌 pic.twitter.com/XtLgrb9xmU — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 22, 2023

سبب تألق دي لخيت هو الحمص أكيد 😂🤍 https://t.co/74FVaNuijE — Moreed (@Moreed_Jabaji) March 28, 2023