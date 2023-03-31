“هذا ذنبه الوحيد”.. زوجة الزميل ربيع الشيخ تعلق على تمديد حبسه وكارم محمود يراه “طعنة” في قلب حرية الصحافة (فيديو)

قالت شيماء عبد الجواد، زوجة صحفي الجزيرة مباشر المعتقل في مصر ربيع الشيخ، إن العدالة في مصر أصبحت غائبة، مستنكرة أن يتم الزج بزوجها وزملائه في السجن لمجرد رغبتهم في قضاء إجازة اعتيادية داخل بلادهم.

وأضافت شيماء في مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “زوجي ربيع وزميلاه كان ذنبهم الوحيد أنهم يحبون بلدهم. طول 6 سنين نفسه يشوف والده ووالدته، ولما يقدروا يشوفوه بعد الفترة دي يشوفوه وهو في السجن”.

وكانت محكمة مصرية جددت أمس، حبس 3 من صحفيي قناة الجزيرة مباشر المعتقلين منذ سنوات من دون محاكمة لمدة 45 يومًا إضافية، وشمل القرار هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، لتتجاوز مدة حبس هشام وبهاء 3 سنوات.

"ذنبه الوحيد أنه كان يحب البلد".. كيف تلقت زوجة وأطفال الصحفي بالجزيرة مباشر المعتقل ربيع الشيخ خبر تجديد حبسه 45 يوما؟#مصر pic.twitter.com/xavY7tceaN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2023

طعنة في قلب حرية الصحافة

من جانبه قال السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين المصريين كارم محمود، إن استمرار حبس صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين داخل السجون المصرية، هو أمر بالغ السوء ويبعث برسالة سلبية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ(المسائية) “يجب الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين وخاصة ممن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية” وأضاف “استمرار حبس هؤلاء الصحفيين يمثل طعنة في قلب حرية الصحافة وطعنة في قلب حرية الرأي والتعبير”.

جمهور " #الجزيرة_مباشر" يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الزملاء هشام عبدالعزيز وبهاد الدين إبراهيم وربيع الشيخ#مصر pic.twitter.com/gcpYpC61bi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2023

وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة بتجديد حبس الزميلين هشام وبهاء 45 يومًا، ليتجاوز مدة حبسهما 3 سنوات من غير محاكمة، في حين مضى على اعتقال ربيع 19 شهرًا.

وكان الأمن المصري ألقى القبض على كل من هشام عبد العزيز وربيع الشيخ أثناء زيارة عائلية لهما إلى القاهرة خارج نطاق العمل.

ويستمر اعتقال الزميل هشام عبد العزيز وسط ظروف تهدد حياته بسبب إصابته بالمياه الزرقاء في عينيه مما عرّضه لارتفاع ضغط العين، بينما عانى الزميل بهاء إبراهيم من التعذيب والإخفاء القسري قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في مايو/أيار 2020.

ويُحبس الزملاء الثلاثة في زنازين تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًّا لسلامتهم، ويعرّض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.