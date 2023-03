قصوا لحيته وضربوه.. متطرفون يعتدون على إمام مسجد رفض ترديد شعارات هندوسية (فيديو)

تداولت مواقع التواصل مشاهد مؤلمة لإصابة إمام مسجد في قرية أنوا بولاية ماهاراشترا الهندية؛ جراء اعتداء متطرفين عليه عند ما رفض ترديد شعاراتهم الهندوسية.

ونقلت شبكة “الهند اليوم”، عن الضحية ذاكر سيد خاجة، قوله إنه كان يجلس وحده في المسجد الذي يؤم فيه المصلين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الماضي، فدخل عليه مجهولون واعتدوا عليه، وطالبوه بترديد شعار ديني هندوسي، وعندما رفض واصلوا الاعتداء عليه ثم أجبروه على استنشاق مادة كيميائية أفقدته الوعي.

Speaking to India Today, the Imam said the incident took place when he was sitting inside the mosque reading the Quran. #Maharashtra https://t.co/mHEdp4DT5x

— IndiaToday (@IndiaToday) March 28, 2023