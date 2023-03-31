في رقم قياسي جديد.. إيلون ماسك يصبح الأكثر متابعة على تويتر متفوقًا على أوباما

أطاح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من قمة الأشخاص الأكثر متابعة وشعبية على تويتر، وهو ما سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كرقم جديد يضاف لمالك تسلا وسبيس إكس.

ويمتلك ماسك حاليًا أكثر من 133.068.709 متابعًا مقارنة بـ 133.042.819 متابعًا لأوباما.

فبعد شرائه للمنصة العام الماضي بقيمة 44 مليار دولار في عملية استحواذ مضطربة، تزايد عدد متابعي ماسك على تويتر بشكل ملحوظ، وشهد حسابه نشاطًا كبيرًا، حيث يستخدمه ماسك في إيصال التغييرات المختلفة القادمة إلى تويتر، وكذلك مشاركة تعليقاته حول الكثير من الموضوعات التقنية والسياسية.

كما أن قراره بإجراء استطلاع لآراء المتابعين حول بعض القرارات الرئيسية، مثل السماح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالعودة إلى المنصة، وما إذا كان يجب على ماسك التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أم لا، زادت من نسب متابعة حسابه بشكل كبير.

ونقل موقع غينس للأرقام القياسية، أن ماسك اكتسب في أقل من سنة أكثر من 23 مليون متابع، في حين أن المغني الشاب جاستن بيبر والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فقدا أتباعًا بالفعل بسبب إلغاء متابعي ماسك لهما.

وأضاف الموقع أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية، فقد أوباما 267.585 متابعًا وخسر بيبر 118950، وفقًا لمتتبع الإحصائيات “سوشيال بلاد”.