بريطانيا.. أذان المغرب يصدح داخل كاتدرائية مانشستر العريقة خلال إفطار جماعي (شاهد)

في بادرة أثارت إعجاب الكثيرين داخل عموم المملكة المتحدة، وثق مقطع فيديو رفع أذان المغرب من داخل كنيسة “كاتدرائية مانشستر” البريطانية ضمن فعالية إفطار جماعي نظمته إحدى الجمعيات الإسلامية.

وأفطر العشرات من المسلمين، أول أمس الأربعاء، في الكاتدرائية البريطانية الشهيرة ضمن فعالية إفطار جماعي من تنظيم مؤسسة “Open Iftar” أو “الإفطار المفتوح”.

وقامت مؤسسة “الإفطار المفتوح”، وهي مؤسسة إسلامية بريطانية تُعنى بإقامة إفطارات جماعية في شهر رمضان من كل عام في أماكن وفعاليات مختلفة، بتنظيم الإفطار بحضور عدد من الشخصيات الدينية من المسلمين والمسيحيين.

Dean of Manchester @deanroggovender opening tonight’s @OpenIftar event and welcoming all to gather, break bread and do good in our communities pic.twitter.com/cOInYz4fgV

وألقت الشخصيات الدينية كلماتٍ مقتضبة قبل الإفطار، كما أكدت المؤسسة المنظِّمة للإفطار أن هذا الحدث يمثل احتفاءً باختلاف مكونات المجتمع البريطاني ومساحة لانتماء الجميع من كل الأطياف والخلفيات العرقية.

ووثق المقطع المتداول رفع أذان المغرب في الكنيسة، قبل شروع العشرات من المسلمين وغيرهم في تناول وجبات الإفطار.

What a turn out for Manchester, everyone eating together from different faiths, backgrounds but we’re all still one community. #Ramadan23 #OpenIftar #Manchester pic.twitter.com/Y0AEsklw6s

— Open Iftar (@OpenIftar) March 29, 2023