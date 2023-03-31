طالب صيدلة وبطل مصر في الكونغ فو.. غضب يسود المنصات طلبا لـ”القصاص من قاتل زياد”

تصدر وسم “القصاص من قاتل زياد” المنصات الرقمية في مصر خلال الساعات الماضية بعد مقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي طالب الصيدلة زياد عادل مصرعه طعنًا، في حين أصيب شقيقه ووالداه بإصابات متنوعة، في مشاجرة مع الجيران بسبب أقساط مالية، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وكشفت التحريات الأولى لرجال الأمن، أن سبب وقوع المشاجرة هو تشاجر الأم أمام أحد المطاعم مع شخص مدين لها بأقساط مالية، حيث تدخل زياد للدفاع عن أمه، لتتحول المشادة إلى شجار بالأسلحة البيضاء أسفر عن مصرع طالب الصيدلة وإصابة والديه بجروح بالغة.

بطل الجمهورية في الكونغ فو

بدورها، نعت جامعة دراية التي كان زياد يدرس بها، الفقيد، مشيرة إلى أنه كان من المتفوقين رياضيًّا داخل صفوفها، وأنه كان بطل الجمهورية وممثل الجامعة في رياضة “الكونغ فو”.

وتفاعل المدونون عبر المنصات مع قصة زياد خاصة أنها وقعت في شهر رمضان المبارك الذي يبتهج فيه المسلمون ويحظى بأجواء روحانية فريدة في مصر، وأشفقوا على والديه وشقيقه الذين يعانون الآن إلى جانب إصابات الجسد، حسرة القلب وانكساره حزنًا على فقديهم.

وعبر الناشطون عن غضبهم عبر وسمي (#القصاص_من_قاتل_زياد) و(#حق_زياد_لازم_يرجع) مطالبين بمحاسبة الجناة وسرعة القبض عليهم، ولم يصدر من النيابة العامة المصرية ولا وزارة الداخلية بيان حتى الآن بشأن الواقعة.

#حق_زياد_لازم_لازم_يرجع#القصاص_من_قاتل_زياد ربنا يصبرها و يربط علي قلبها 💔

و يجيب حق ابنها يارب

و ينتقم من اللي كان السبب 💔 pic.twitter.com/7iAeZLObZ8 — Laila …🌨️ (@Laila_hussein36) March 30, 2023

من وقت م شوفت منظر الدفنه, حزن امه ,كسرة اخوه و طلبهم ل شوية ميا يرشوها جوا القبر عشان الجو كان حر و الارض سخنة و الموضوع أثر فيا بشكل مش طبيعي والله

مش فاهم ايه اللي يوصل شاب في بداية عمره لده.. #حق_زياد_لازم_لازم_يرجع#القصاص_من_قاتل_زياد pic.twitter.com/CcahP9uv6c — Omar Nasser (@30mar_Nasser) March 30, 2023