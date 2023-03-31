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طالب صيدلة وبطل مصر في الكونغ فو.. غضب يسود المنصات طلبا لـ”القصاص من قاتل زياد”

لقي الطالب زياد عادل مصرعه طعنًا إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء (رويترز ـ أرشيف)
31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202304:08 PM (مكة المكرمة)

تصدر وسم “القصاص من قاتل زياد” المنصات الرقمية في مصر خلال الساعات الماضية بعد مقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في محافظة المنيا جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لقي طالب الصيدلة زياد عادل مصرعه طعنًا، في حين أصيب شقيقه ووالداه بإصابات متنوعة، في مشاجرة مع الجيران بسبب أقساط مالية، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وكشفت التحريات الأولى لرجال الأمن، أن سبب وقوع المشاجرة هو تشاجر الأم أمام أحد المطاعم مع شخص مدين لها بأقساط مالية، حيث تدخل زياد للدفاع عن أمه، لتتحول المشادة إلى شجار بالأسلحة البيضاء أسفر عن مصرع طالب الصيدلة وإصابة والديه بجروح بالغة.

بطل الجمهورية في الكونغ فو

بدورها، نعت جامعة دراية التي كان زياد يدرس بها، الفقيد، مشيرة إلى أنه كان من المتفوقين رياضيًّا داخل صفوفها، وأنه كان بطل الجمهورية وممثل الجامعة في رياضة “الكونغ فو”.

وتفاعل المدونون عبر المنصات مع قصة زياد خاصة أنها وقعت في شهر رمضان المبارك الذي يبتهج فيه المسلمون ويحظى بأجواء روحانية فريدة في مصر، وأشفقوا على والديه وشقيقه الذين يعانون الآن إلى جانب إصابات الجسد، حسرة القلب وانكساره حزنًا على فقديهم.

وعبر الناشطون عن غضبهم عبر وسمي (#القصاص_من_قاتل_زياد) و(#حق_زياد_لازم_يرجع) مطالبين بمحاسبة الجناة وسرعة القبض عليهم، ولم يصدر من النيابة العامة المصرية ولا وزارة الداخلية بيان حتى الآن بشأن الواقعة.

المصدر : مواقع التواصل + مواقع وصحف مصرية