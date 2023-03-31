غضب عارم ومطالب بتدخل الفيفا.. إصابات إثر اقتحام الاحتلال ملعب نهائي كأس فلسطين (شاهد)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأصابت عددًا من اللاعبين والمتفرجين بالاختناق خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين “مركز بلاطة” و”جبل المكبر”.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الملعب، مساء أمس الخميس، وأطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، مما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قنابل الغاز السام وصلت إلى غرف الملابس خلال وجود لاعبي الفريقين فيها بين شوطي المباراة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما اضطرت الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.

ونُقل 3 مصابين إلى المستشفى، في حين عولجت باقي الإصابات داخل الملعب من قبل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم وطالبوا عبر تويتر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمعاقبة إسرائيل وحظر مشاركتها في المباريات بدل معاقبة إندونيسيا التي رفضت مشاركة إسرائيل في بطولة كأس العالم.

#هاشتاج_الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ملعب نهائي #كأس_فلسطين وتسقط عشرات الإصابات https://t.co/LEGKyCaKT5 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 31, 2023

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، الذي كان موجودًا في الملعب إلى جانب القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير، إن استهداف اللاعبين والجمهور بقنابل الغاز السام المسيل للدموع هو وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي وكل الاتحادات الوطنية في العالم، لوضع حد لهذا الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال في حق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

وأضاف أن “هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا”، مشيرًا إلى أنها “دليل يفترض أن يشكّل أساسا لمواجهة ما يحصل بحق شعبنا والرياضة الفلسطينية من إجرام”.

وأشار إلى أن ما وقع اعتداء مع سبق الإصرار للمسّ بحياة اللاعبين والجمهور، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، فقد قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة، وتأخر انطلاق الشوط الثاني 20 دقيقة عن موعده، علمًا بأن النتيجة تشير إلى تقدم “جبل المكبر” بهدف دون رد سجله لاعبه زيد قنبر في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

ومن جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “الاعتداء الآثم والهمجي” الذي أدى إلى ترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الأطفال ووقوع عدد من الإصابات في صفوفهم.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا العدوان امتداد لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني بالقدس ومحيطها، وشكل بشع من “الفاشية والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا، وتعبير فاضح عن عقلية الاستعمار والضم والتوسع التي تسيطر على الحكم في إسرائيل، المعادية للسلام، والتي تنكر وجود شعبنا ولا تعترف بحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه بما فيها حقه في الرياضة”.

وزارة الخارجية والمغتربين// تدين #الاعتداء الآثم على ملعب الحسيني وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا تدين الوزارة الاعتداء الآثم والهمجي الذي ارتكبته قوات #الاحتلال على ملعب الشهيد فيصل الحسيني مما أدى لترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الاطفال ووقوع عدد من الاصابات. pic.twitter.com/Pd7NtzIUuV — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) March 31, 2023

وترى الوزارة أن استخفاف الحكومة الإسرائيلية بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة “بلغ مستوى غير مسبوق من العنجهية والتصرف خارج أية قوانين ومطالبات أممية، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا وتطوير مواقفه وترجمتها إلى أفعال كفيلة بإجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته الأحادية الجانب، وضمان حقوق متساوية لشعبنا من الاستقلال والحرية والكرامة والازدهار”.