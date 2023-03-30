قتلى بحادث اصطدام مروحيتين أمريكيتين أثناء مهمة تدريبية في ولاية كنتاكي

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس، عن اصطدام مروحيتين أثناء مهمة تدريبية في ولاية كنتاكي، وقال إن مروحيتين هجوميتين من طراز (بلاك هوك) اصطدمتا أثناء مهمة تدريب روتينية بالولاية، مساء الأربعاء.

وأوضح البيان أن حالة أفراد الطاقم في المروحيتين “غير معروفة”، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ونقلت (أسوشيتدبرس) عن مسؤولين عسكريين قولهم إن -حادث تصادم الطائرتين الذي وقع ليلة الخميس في جنوب غرب كنتاكي خلال مهمة تدريب روتينية- تسبب في وقوع “عدة ضحايا”، من دون ذكر تفاصيل.

من جانبه قال (آندي بيشير) حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية اليوم الخميس، إنه من المتوقع سقوط قتلى بعد تحطم الطائرتين في سماء الولاية في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء.





وذكرت قاعدة فورت كامبل التابعة للجيش الأمريكي في بيان لرويترز، أنه لم يُعرف بعد وضع أفراد الطاقمين، ولم توضح عدد من كانوا على متن الطائرتين.

وكتب بيشير في تغريدة على تويتر “تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية إلى حادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى”، وقال إن السلطات المحلية وخدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث.

وكان الطاقمان يحلقان بطائرتي هليكوبتر من طراز إتش إتش-60 بلاك هوك تشغلهما الفرقة 101 المحمولة جوًّا، وتحطمت الطائرتان عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس) في مقاطعة تريج في كنتاكي، وفقا لمكتب الشؤون العامة في فورت كامبل.

وأشار البيان إلى أن “القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

ووفقا للجيش فإن إتش إتش-60 هو طراز من طائرات هليكوبتر بلاك هوك مصمم لتقديم الدعم لمختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الجوية وعمليات الإجلاء الطبي.