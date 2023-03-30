اعتقالات وهدم منزل.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل 9 آخرون اليوم الخميس، خلال اقتحام قواته مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت بلدة قباطيا جنوب جنين.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة المحتجين الفلسطينيين.

محدث بالأسماء/

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة المحتلة تفاصيل أكثر : https://t.co/0gwCfYDRng — إعلام الأسرى (@AsraMediia) March 30, 2023

إصابات بالاختناق واعتقالات

وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس بالاختناق بالغاز السام واعتُقل شاب، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت (وفا) عن الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت منطقة “زعتة” شرق البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية (27 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

تغطية صحفية: "لحظة انسحاب قوات الاحتلال عقب اعتقالها شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة صباح اليوم". pic.twitter.com/ByHFrNfpJG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 30, 2023

وقال إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أُطلقت خلالها قنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة لاعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن موجودا حينها في المنزل.

تغطية صحفية: "إصابة شابين أحدهما بالبطن وآخر بالقدم خلال المواجهات المندلعة في بلدة قباطية بجنين". pic.twitter.com/u2pl6GTYex — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2023

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال احتجزت شقيقه (محمود) عدة ساعات، قبل أن تعتقل معتصم، وأشارت مصادر طبية إلى أن 3 شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى مستشفيات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

تغطية صحفية: "بحماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صبيحة اليوم الثامن من شهر رمضان". pic.twitter.com/VgCpJ2vUKd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 30, 2023

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، الأسير المحرر أحمد أمجد عودة (24 عاما) بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، المدينة وتمركزت في الحي الجنوبي منها حيث اندلعت مواجهات، وأُطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام بكثافة، مما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المتوقفة في المكان.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، فجر اليوم". pic.twitter.com/JNwmNiV3Ha — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 30, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، وفي محافظة نابلس اعتقلت فلسطينيَّين أحدهما من قرية يتما جنوب نابلس، والآخر من بلدة عوريف جنوب نابلس.

وتقتحم قوات إسرائيلية مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل مستمر، وتعتقل مواطنين، ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير.

هدم منزل شمال أريحا

من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

ونقلت (وفا) عن مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في محافظة أريحا قوله إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها العسكرية، اقتحمت أراضي عرب “الطريفات” في النويعمة، وهدمت منزل المواطن عطا داود زايد طريفات بحجة عدم الترخيص.