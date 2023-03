إصابة السفير الأمريكي لدى السودان في حادث سير

تعرض السفير الأمريكي في السودان (جون غودفري) لحادث سير بالعاصمة الخرطوم، وخرج من المستشفى الذي نقل إليه إثر الحادث بعد أن عولج من إصابات طفيفة.

وأعلنت السفارة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، عن تعرض السفير لحادث سير رفقة موظفين آخرين تم نقلهم إلى مستشفى محلي للتقييم، بحسب بيان السفارة.

وقالت السفارة “يمكننا أن نؤكد أن السفير غودفري وموظفين آخرين بالسفارة تعرضوا لحادث سير في الخرطوم اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وخرج السفير غودفري من المستشفى، وهو الآن يستريح في المنزل”.

وأوضحت السفارة في بيانها حول الحادث، أن السفير غودفري وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط، وقال البيان “بالنظر لاعتبارات الخصوصية ليس للسفارة أي تعليق آخر في الوقت الحالي”.

To welcome the holy month of Ramadan, @USEmbassyKRT staff organized a Hilumur drink making event at the embassy for newly-arrived Americans to learn how the drink is made and what it means for Sudanese people during the holy month. pic.twitter.com/5jXnB8x58Y — U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) March 12, 2023

وفي 24 أغسطس/ آب 2022، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن جون غودفري -وهو أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ نحو 25 عاما- تسلم مهامه.

ومنذ وصوله إلى الخرطوم، انخرط السفير غودفري في أنشطة اجتماعية واسعة للتعرف على ملامح المجتمع السوداني، وخاصة الأوساط الشعبية.

ومنذ بداية شهر رمضان الحالي، نشط السفير في زيارات اجتماعية خلال إفطار رمضان، كما أقام يوم الثلاثاء إفطارا رمضانيا في شارع النيل بالخرطوم بحضور رجال أعمال وفنانين وشباب من مختلف المشارب.

Yesterday, the U.S. Embassy hosted an iftar with a wonderful group of artists, entrepreneurs, & community leaders. It was helpful to hear their insights about issues important to the Sudanese people and learn about the ways they contribute to the diverse social fabric of Sudan. pic.twitter.com/F3reRX2ieY — John Godfrey (@USAMBSudan) March 28, 2023

In the spirit of Ramadan, my colleagues and I contributed to a food drive to give staple foods to our embassy neighbors. I look forward to many more opportunities to join the strong Sudanese tradition of generosity throughout the holy month. pic.twitter.com/DfGAZOBeIU — John Godfrey (@USAMBSudan) March 19, 2023

ويعمل السفير الأمريكي، ضمن مجموعة رباعية تضم سفراء بريطانيا والإمارات والسعودية في الخرطوم، على دعم العملية السياسية بين الحكام العسكريين والقوى السياسية الرامية إلى استعادة الانتقال المدني.

وفي 1996، أغلقت واشنطن سفارتها لدى السودان، بعد أن أدرجته في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن.