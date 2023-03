وصول رائد فضاء إماراتي ضمن طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وصلت كبسولة، تابعة لشركة (سبيس إكس) بأمان إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وعلى متنها رائدا فضاء أمريكيان ورائد فضاء روسي وآخر إماراتي لبدء مهمة علمية تستغرق 6 أشهر.

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم (إنديفور) بالمحطة الفضائية الساعة 1:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 0640 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بعد نحو 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

All aboard the orbiting laboratory! The four members of our @SpaceX #Crew6 mission have entered the @space_station and were greeted at their welcoming ceremony. Next: a safety briefing and orientation, then the new arrivals are off to catch some sleep. pic.twitter.com/wegjRG0qjs

— NASA (@NASA) March 3, 2023