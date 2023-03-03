وصول رائد فضاء إماراتي ضمن طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وصلت كبسولة، تابعة لشركة (سبيس إكس) بأمان إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وعلى متنها رائدا فضاء أمريكيان ورائد فضاء روسي وآخر إماراتي لبدء مهمة علمية تستغرق 6 أشهر.

والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم (إنديفور) بالمحطة الفضائية الساعة 1:40 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 0640 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بعد نحو 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

All aboard the orbiting laboratory! The four members of our @SpaceX #Crew6 mission have entered the @space_station and were greeted at their welcoming ceremony. Next: a safety briefing and orientation, then the new arrivals are off to catch some sleep. pic.twitter.com/wegjRG0qjs — NASA (@NASA) March 3, 2023

وفي بثّ وكالة (ناسا المباشر) للإطلاق عبر الإنترنت، تأكد الالتحام إذ حلقت محطة الفضاء الدولية والكبسولة بسرعة 28164 كيلومترا في الساعة على بعد 240 كيلومترا فوق سطح الأرض عند ساحل شرق أفريقيا.

وكُلِّف الفريق المكون من 4 أعضاء بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية وتكنولوجية على متن محطة الفضاء من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية الضعيفة جدًّا.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن بعض الأبحاث ستساعد على تمهيد الطريق لبعثات بشرية طويلة المدة إلى القمر وغيره في المستقبل في إطار برنامج “أرتميس” التابع لناسا الذي يخلف مهمة أبولو.

Liftoff! Dragon takes flight!#Crew6 launched at 12:34am ET (0534 UTC) March 2, lighting up the skies as the crew heads to orbit in the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/lEgqJmRu76 — NASA (@NASA) March 2, 2023

وطاقم محطة الفضاء الدولية مسؤول عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات على متن المحطة والتحضير لوصول ومغادرة رواد فضاء آخرين وحمولات بضائع.

والمهمة، التي أطلق عليها اسم (كرو6) هي سادس رحلة طويلة لفريق من ناسا تطلقه سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية بعد أن بدأت شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو/ أيار 2020.

The @SpaceX Crew Dragon Endeavour docked to the station's Harmony module at 1:40am ET on Friday. The four #Crew6 crewmates will enter the orbiting lab about 3:18am. https://t.co/eWT4PxsCR8 — International Space Station (@Space_Station) March 3, 2023

واستعد الطاقم لدى وصوله لإجراء سلسلة من فحوص التسريب القياسية وضبط الضغط في الممر بين الكبسولة ومحطة الفضاء الدولية قبل أن يتمكنوا من فتحه للدخول إلى محطة الفضاء.

وكان في استقبال (كرو6) على متن محطة الفضاء الدولية 7 رواد فضاء كانوا في المحطة، وهم 3 من طاقم ناسا بينهم القائدة (نيكول أونابو مان) وهي أول امرأة أمريكية من السكان الأصليين تصعد إلى الفضاء، إلى جانب 3 روس ورائد فضاء ياباني.

ويتوقع أن ينهي رواد الفضاء السبعة مهمتهم ويغادرون محطة الفضاء الدولية هذا الشهر.