تقرير جديد يحذر.. أكثر من نصف سكان العالم سيعانون زيادة وزن أو سمنة بحلول 2035

كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035، وجاء في التقرير أن معدلات السمنة ترتفع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول المنخفضة الدخل.

ويتوقع (الاتحاد العالمي للسمنة) في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 أن 51% من سكان العالم أي ما يتجاوز 4 مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة (لويز باور) البيانات بأنها “تحذير واضح”، وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

