تقرير جديد يحذر.. أكثر من نصف سكان العالم سيعانون زيادة وزن أو سمنة بحلول 2035

كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035، وجاء في التقرير أن معدلات السمنة ترتفع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول المنخفضة الدخل.

ويتوقع (الاتحاد العالمي للسمنة) في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 أن 51% من سكان العالم أي ما يتجاوز 4 مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.

If current trends continue, #obesity will soon be a $4 trillion disease. I wrote about what's behind that number for @statnews https://t.co/wuAsyHXt70 — Julia Belluz (@juliaoftoronto) March 2, 2023

“تحذير واضح”

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة (لويز باور) البيانات بأنها “تحذير واضح”، وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

Our #WorldObesityAtlas2023, released for #WorldObesityDay ⭕, is here! 📢 Our study predicts that more than half (51%) of the global population will be living with overweight and obesity within 12 years if support does not improve. ➡️ Read it here: https://t.co/6FfYiCmSPO pic.twitter.com/3U6upB5lMU — World Obesity (@WorldObesity) March 2, 2023

وقالت إن “من المثير للقلق جدًّا أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين”، ودعت الحكومات وصانعي السياسات إلى بذل قصارى جهدهم لتجنب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر”.

وأفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.

⚠️Más de la mitad de la población vivirá con obesidad y sobrepeso en 2035. 📈La obesidad infantil acelera su crecimiento, en España aumentará un 2,5 %. 🔜Debemos actuar ya para frenar esta preocupante tendencia. Consulta el Atlas de la Obesidad:https://t.co/TQaCWVV6MH https://t.co/XXLpClEi6F — Gasol Foundation Europa (@GasolFoundation) March 2, 2023

وقال الاتحاد العالمي للسمنة إن التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون كبيرة بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن؛ إذ ستتجاوز 4 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2035، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.

ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر المربع.

ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فإنه إذا زاد مؤشر كتلة الجسم على 25 فإنه يعني زيادة الوزن، وإذا زاد على 30 فإن ذلك يعتبر سمنة. وفي عام 2020 تم تصنيف 2.6 مليار شخص، أي 38% من سكان العالم، ضمن هاتين الفئتين.

وجاء في التقرير أيضا أن معظم الدول المتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات المقبلة هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.

وستُقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأسبوع المقبل.