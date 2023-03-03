الأخبار

استشهاد فتى فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية (فيديو)

الفتى الشهيد محمد نضال سليم (وفا)
3/3/2023

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران، أحدهما بإصابات خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما) بالرصاص الحي في الظهر، وإصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة في الصدر وحالته مستقرة، والآخر بجروح طفيفة في اليد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب 3 فتية عند مدخل بلدة عزون، مما أدى إلى استشهاد الفتى سليم متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقالت المصادر إن الفتى الشهيد -طالب في الصف العاشر بمدرسة عزون الثانوية- ولديه 4 أشقاء، هو أصغرهم.

 

وادعى جيش الاحتلال أن قوة دخلت البلدة “بحثا عن مشبوهين بإطلاق مفرقعات على مركبات إسرائيلية وتعرضت لإلقاء زجاجات حارقة”، وقال إن الجنود ردوا بإطلاق النار ورصدوا إصابات.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل بلدة عزون الرئيس بالبوابة الحديدية، وأعاقت تنقل المواطنين من البلدة وإليها.

وباستشهاد الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنّين، وأسير في معتقلات الاحتلال.

ويوم الأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات من مقتل مستوطنَين أثناء مرورهما عبر البلدة في شمال الضفة الغربية، إذ أضرموا النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية