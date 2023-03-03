استشهاد فتى فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران، أحدهما بإصابات خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، استشهاد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما) بالرصاص الحي في الظهر، وإصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة في الصدر وحالته مستقرة، والآخر بجروح طفيفة في اليد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب 3 فتية عند مدخل بلدة عزون، مما أدى إلى استشهاد الفتى سليم متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقالت المصادر إن الفتى الشهيد -طالب في الصف العاشر بمدرسة عزون الثانوية- ولديه 4 أشقاء، هو أصغرهم.

من وداع الشهيد الطفل محمد سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عزون شرق #قلقيلية. pic.twitter.com/qgHRmq1GJc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 2, 2023

هتافات الشبان عقب الإعلان عن استشهاد الفتى محمد سليم في عزون شرق قلقيلية. pic.twitter.com/mzDyTzPfJJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 2, 2023

من وداع الشهيد الطفل محمد سليم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عزون شرق #قلقيلية. pic.twitter.com/qgHRmq1GJc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 2, 2023

الصحة الفلسطينية: ارتقاء الطفل محمد نضال سليم 15 عاماً برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية pic.twitter.com/rJ6NJLqFVP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 2, 2023

وادعى جيش الاحتلال أن قوة دخلت البلدة “بحثا عن مشبوهين بإطلاق مفرقعات على مركبات إسرائيلية وتعرضت لإلقاء زجاجات حارقة”، وقال إن الجنود ردوا بإطلاق النار ورصدوا إصابات.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل بلدة عزون الرئيس بالبوابة الحديدية، وأعاقت تنقل المواطنين من البلدة وإليها.

وباستشهاد الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلا، وأربعة مسنّين، وأسير في معتقلات الاحتلال.

ويوم الأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات من مقتل مستوطنَين أثناء مرورهما عبر البلدة في شمال الضفة الغربية، إذ أضرموا النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.

مصادر محلية: إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في بلدة عزون بمدينة قلقيلية pic.twitter.com/PSbyxsEsib — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 2, 2023