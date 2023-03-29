طائرة مسيّرة إسرائيلية تخترق الأجواء في جنوب لبنان وتستهدف شبانا بقنبلة دخانية

اخترقت طائرة مسيّرة إسرائيلية الحدود الجنوبية للبنان، واستهدفت شبانا لبنانيين بقنبلة دخانية دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الحدود الجنوبية للبلاد، واستهدفت شبانا لبنانيين بقنبلة دخانية دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “الطائرة المسيّرة المعادية (إسرائيلية) خرقت الأجواء اللبنانية عند الواحدة من بعد منتصف الليل (الثلاثاء- الأربعاء/ 00:00 ت.غ).

مسيرة معادية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيونhttps://t.co/npdEhDgCy1 — National News Agency (@NNALeb) March 29, 2023

وأشارت إلى أن الطائرة “ألقت قنبلة دخانية باتجاه مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين كانوا يسهرون في مقهى عند مثلث الحمامص – الخيام – كفركلا جنوبي البلاد قبالة مستعمرة المطلة في الجانب المحتل دون وقوع إصابات”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل حضرت على الفور وعملت على تهدئة الوضع.

وحتى الساعة 07:10 (ت.غ) لم يصدر تعليق من إسرائيل حول ما أعلنته الوكالة اللبنانية.

خرق إسرائيلي

ويشكو لبنان مرارا من خرق إسرائيل مجاله الجوي ومياهه الإقليمية ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وذلك على الرغم من توقيع البلدين اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي مطلع فبراير/شباط 2021، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوبي البلاد، موضحا أنها باتت في عهدة مقاتليه، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب.

وأفاد (حزب الله) بأن “المقاومة سيطرت على طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا”، وقال إنها “باتت في عهدة مجاهدي المقاومة”.

وعقب ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية”، من دون تحديد كيفية حصول ذلك، وقال إنه “لا توجد خشية من تسرّب للمعلومات”.

ويعلن الطرفان بين الحين والآخر إسقاط طائرات مسيّرة، وأعلنت إسرائيل في 22 يناير/كانون الثاني عام 2021 إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف صاروخي على سوريا اتهمت بشنّه.

كما اسقبل قائد الجيش قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواءAroldo Lázaro ، وتناول البحث علاقات التعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني. ٢/٢#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/WHcYnSwhHj — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 27, 2023

بدوره، أعلن حزب الله في 23 أغسطس/آب 2020 إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، كذلك أعلن إسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر/أيلول 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد توعد باستهداف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

ولبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب، وشهد لبنان في 2006 حربا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوما وقُتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.