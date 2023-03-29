دراسة تكشف التأثير السلبي لحقن البوتوكس على المشاعر.. ماذا وجدت؟

وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا وباحثون من شركة الأدوية (AbbVie) أن حقن البوتوكس يمكن أن تُحدث تغيرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، على غرار اللوزة والتلفيف المغزلي.

وخلال الدراسة، أجرى العلماء فحوصا لأدمغة النساء قبل حقن البوتوكس في الوجه، ومرة أخرى بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من تاريخ الحقن الأول.

وفي التجربة، كان على المشاركين التعرف على مشاعر الغضب والسعادة، وتمييزها في صور الوجوه التي عُرضت عليهم.

After having Botox injections in the forehead, people’s brain activity when they see images of faces showing emotion seems altered, which may mean they find it harder to interpret other people’s emotions https://t.co/F7GViqBko0 — New Scientist (@newscientist) March 29, 2023

ووفقًا للعلماء، أظهرت نتائج الدراسة أن عدم القدرة على الابتسام أو التجهم والعبوس، نتيجة حقن البوتوكس في الوجه، يؤثر أيضًا في كيفية قراءة الأفراد لوجوه الآخرين.

وأوضح الدكتور (فرناندو مارمو ليغو راموس) الباحث في الإدراك البشري، أن محاكاة التعبيرات البشرية تساعد في التعرف عليها، وذلك بسبب نسخ عضلات وجه الشخص -دون وعي- عبوس أو ابتسامة الشخص الآخر قبل إرسال إشارات إلى المناطق التي تفسر المشاعر في الدماغ.

ولكن بسبب تقييد البوتوكس لهذه الآلية لا تحدث الاستجابة في نسخ المشاعر أو استيعابها.

وقال راموس في حديثه إلى مجلة (نيو ساينتست) العلمية “لا شك أن مادة البوتوكس تتلاعب في آلية التواصل العاطفي، فنحن نتواصل مع الآخرين بناءً على ما نراه في أنفسنا”.

وأضاف الباحث في الإدراك البشري “إذا كنت لا تستطيع أن ترى أو تشعر أنك عابس أو مبتسم، فمن المنطقي أنك ستعاني لفهم مشاعر الآخرين”.