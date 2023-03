دراسة تكشف التأثير السلبي لحقن البوتوكس على المشاعر.. ماذا وجدت؟

وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا وباحثون من شركة الأدوية (AbbVie) أن حقن البوتوكس يمكن أن تُحدث تغيرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، على غرار اللوزة والتلفيف المغزلي.

وخلال الدراسة، أجرى العلماء فحوصا لأدمغة النساء قبل حقن البوتوكس في الوجه، ومرة أخرى بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من تاريخ الحقن الأول.

وفي التجربة، كان على المشاركين التعرف على مشاعر الغضب والسعادة، وتمييزها في صور الوجوه التي عُرضت عليهم.

After having Botox injections in the forehead, people’s brain activity when they see images of faces showing emotion seems altered, which may mean they find it harder to interpret other people’s emotions https://t.co/F7GViqBko0

