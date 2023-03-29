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حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا

حمزة يوسف في أول يوم بمقر رئيس الوزراء في اسكتلندا (مواقع التواصل)
29/3/2023

قال رئيس وزراء اسكتلندا الجديد حمزة يوسف إنه قضى أول ليلة له في مقر رئيس الوزراء مع عائلته التي تقدم ليؤمها في الصلاة بعد الإفطار في شهر رمضان.

وكتب حمزة يوسف -الذي أصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ اسكتلندا- على تويتر “قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت البرلماني، لحظة خاصة مع عائلتي نؤدي الصلاة، كما هو معتاد بعد الإفطار معا”.

وأرفق حمزة التغريدة بصور مع عائلته وهم يؤدون الصلاة.

 

 

أول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا

وأصبح حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا، ليكون أول مسلم يتولى هذا المنصب في التاريخ، وذلك بعدما أقر أعضاء الحزب الوطني الاستقلالي اختياره زعيما لهم، وبالتالي تولى بشكل تلقائي منصب رئيس وزراء البلاد، وهو المنصب الذي يسمى في بريطانيا (الوزير الأول).

وفاز يوسف خلال عملية التصويت التي جرت في البرلمان، أمس الثلاثاء، بأغلبية 71 صوتا.

وانتُخب يوسف، يوم الاثنين، رئيسا للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، خلفا لنيكولا ستيرغون التي استقالت في مارس/آذار الماضي من منصب رئاسة الوزراء وكذلك قيادة الحزب.

وبوصول يوسف إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، أصبح أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة، وأول مسلم يقود أيضا حزبا كبيرا في البلاد.

وانضم يوسف إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2005، وكان أيضا أول وزير ينحدر من أصول جنوب آسيوية، وأول وزير مسلم يخدم في الحكومة الاسكتلندية.

وفي مايو/أيار عام 2011، جرى انتخاب يوسف لعضوية البرلمان الاسكتلندي كعضو إضافي لمنطقة غلاسكو عندما كان عمره 26 عاما، ليصبح حينئذ أصغر نائب يُنتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي.

وقال يوسف إنه سيركز على معالجة أزمة تكلفة المعيشة وإنهاء الانقسامات داخل الحزب والسعي من جديد نحو الاستقلال.

وتم تأكيد فوز يوسف على ملعب الرجبي الوطني بعد حملة استمرت 6 أسابيع، عمد المرشحون الثلاثة في معظمها إلى انتقاد سجل بعضهم بعضا في سلسلة من الهجمات الشخصية.

وصوتت اسكتلندا لصالح رفض الاستقلال عن بريطانيا بأغلبية 55% عام 2014.

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي هذا الشهر أن التأييد للاستقلال انخفض إلى 39% أو 46% إذا تم استبعاد من ردوا بالقول “لا أعلم”، ويأتي ذلك مقارنة بنسبة بلغت 58% عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات