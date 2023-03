حمزة يوسف يؤم عائلته في الصلاة في أول يوم بمقر رئيس وزراء اسكتلندا

قال رئيس وزراء اسكتلندا الجديد حمزة يوسف إنه قضى أول ليلة له في مقر رئيس الوزراء مع عائلته التي تقدم ليؤمها في الصلاة بعد الإفطار في شهر رمضان.

وكتب حمزة يوسف -الذي أصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ اسكتلندا- على تويتر “قضيت أنا وعائلتي ليلتنا الأولى في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت البرلماني، لحظة خاصة مع عائلتي نؤدي الصلاة، كما هو معتاد بعد الإفطار معا”.

وأرفق حمزة التغريدة بصور مع عائلته وهم يؤدون الصلاة.

My family and I spending our first night in Bute House after today's parliamentary vote. A special moment leading my family in prayer in Bute House as is customary after breaking fast together. pic.twitter.com/yjPY1vpJMB — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023

أول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا

وأصبح حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا، ليكون أول مسلم يتولى هذا المنصب في التاريخ، وذلك بعدما أقر أعضاء الحزب الوطني الاستقلالي اختياره زعيما لهم، وبالتالي تولى بشكل تلقائي منصب رئيس وزراء البلاد، وهو المنصب الذي يسمى في بريطانيا (الوزير الأول).

وفاز يوسف خلال عملية التصويت التي جرت في البرلمان، أمس الثلاثاء، بأغلبية 71 صوتا.

🔴 LIVE | Selection of Scotland's next First Minister. Watch Live as the result of the MSPs' vote on the next First Minister is announced. https://t.co/YK4kvxNnU3 — Scottish Parliament (@ScotParl) March 28, 2023

وانتُخب يوسف، يوم الاثنين، رئيسا للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، خلفا لنيكولا ستيرغون التي استقالت في مارس/آذار الماضي من منصب رئاسة الوزراء وكذلك قيادة الحزب.

وبوصول يوسف إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، أصبح أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة، وأول مسلم يقود أيضا حزبا كبيرا في البلاد.

وانضم يوسف إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2005، وكان أيضا أول وزير ينحدر من أصول جنوب آسيوية، وأول وزير مسلم يخدم في الحكومة الاسكتلندية.

Today, @HumzaYousaf announced his intention to appoint Shona Robison as Deputy First Minister. The process of appointing a new Cabinet will get underway tomorrow. pic.twitter.com/aQXmo5cUem — Scottish Government (@scotgov) March 28, 2023

وفي مايو/أيار عام 2011، جرى انتخاب يوسف لعضوية البرلمان الاسكتلندي كعضو إضافي لمنطقة غلاسكو عندما كان عمره 26 عاما، ليصبح حينئذ أصغر نائب يُنتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي.

وقال يوسف إنه سيركز على معالجة أزمة تكلفة المعيشة وإنهاء الانقسامات داخل الحزب والسعي من جديد نحو الاستقلال.

وتم تأكيد فوز يوسف على ملعب الرجبي الوطني بعد حملة استمرت 6 أسابيع، عمد المرشحون الثلاثة في معظمها إلى انتقاد سجل بعضهم بعضا في سلسلة من الهجمات الشخصية.

First Minister Humza Yousaf arrives at Bute House, following his swearing in at the Court of Session earlier. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/3aPQihomq9 — Jack Foster (@jackfostr) March 29, 2023

وصوتت اسكتلندا لصالح رفض الاستقلال عن بريطانيا بأغلبية 55% عام 2014.

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي هذا الشهر أن التأييد للاستقلال انخفض إلى 39% أو 46% إذا تم استبعاد من ردوا بالقول “لا أعلم”، ويأتي ذلك مقارنة بنسبة بلغت 58% عام 2020.