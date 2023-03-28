لفتة إنسانية.. جامعة الأزهر تتكفل بنفقات علاج باحث حصل على الدكتوراه داخل العناية المركزة

أعلنت جامعة الأزهر في مصر تحمّلها نفقات العلاج كاملة لباحث بكلية التجارة، حصل على درجة الدكتوراه قبل أيام من على سرير مرضه، داخل العناية المركزة بمستشفى شرقي القاهرة.

وتصدرت صور الباحث “محمود وهبة” مواقع التواصل، إذ أشاد ناشطون بموافقة مجلسَي الجامعة والكلية على عقد جلسة المناقشة الأربعاء الماضي داخل المستشفى حيث يخضع الباحث للعلاج.

من جهته، قام رئيس جامعة الأزهر سلامة داود بزيارة المدرس المساعد بالجامعة بمقر علاجه بالمستشفى، وقدّم له التهنئة بحصوله على الدكتوراه في الإحصاء.

وقال المركز الإعلامي للجامعة في بيان، إن داود دعا للباحث خلال الزيارة أن “يُتم الله عليه نعمة الشفاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يخرج سليمًا معافى”.

واختُتم بيان الأزهر بلفتة إنسانية لقيت إعجابًا وإشادة من رواد المنصات، إذ أعلن فيها المركز تحمّل الجامعة نفقات العلاج كاملة، حتى خروج وهبة من المستشفى وتعافيه.

وقال المدون عثمان خضر في منشور على فيسبوك “ماذا بين هذا الرجل وبين الله ليسخّر له موافقة الجامعة على مناقشة رسالة الدكتوراه ويزوره رئيسها؟ أنا لا أعرفه ولكن أحسست أن الله وفق كل من حوله لمساعدته، نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء”.

بينما طالب المعلق محمد راشد بتدخل عاجل من رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر لنقل المدرس المساعد للعلاج بالخارج.

وأضاف راشد عبر حسابه على فيسبوك “محمود وهبة ليس أقل من أي لاعب أو فنان أو مسؤول، يتم نقله للعلاج في الخارج على نفقة الدولة. ومطلبنا ليس منح الحد الأدنى من حقه الطبيعي بالعلاج على نفقة الجامعة، فهذا حق طبيعي معروف لكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة”.

وغرد مدونون آخرون بالدعاء إلى الله “بالتعجيل بفك كربة الدكتور محمود، وخروجه من هذه المحنة”. وقالت الباحثة آلاء يوسف في منشور لها على فيسبوك “كنت واثقة أنهم لن يتركوه، حيّا الله الأزهر”.

يُذكر أن الباحث محمود وهبة مدرس الإحصاء المساعد بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، انهمك في تحضير رسالة ‏الدكتوراه في فلسفة الإحصاء، قبل إصابته بمرض شديد نادر على مستوى العظام في يناير/كانون الثاني الماضي، ‏وعندما تدهورت حالته الصحية نُقل إلى المستشفى ليظل تحت العناية المركزة.‏