روسيا: الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى دخلت المعركة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أمريكي بعيد المدى من طراز (جي إل إس دي بي) خلال هجوم مضاد تشنه أوكرانيا.

وتُعَد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها أوكرانيا صواريخ أمريكية بعيدة المدى خلال الحرب ضد روسيا، الأمر الذي يعني -إذا صح- أن السلاح قد دخل ساحة الحرب.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الطراز من الصواريخ يصل مداه إلى 150 كيلومترا، وكانت واشنطن قد تعهدت بتسليمها لأوكرانيا قبل نحو شهرين.

وجاء في البيان “الدفاعات المضادة للطائرات تمكنت من إسقاط 18 من صواريخ هايمارس والصواريخ الموجهة من طراز جي إل إس دي بي”.

الصواريخ الجديدة التي تطلق من قواعد أرضية متحركة، هي قذائف صغيرة الحجم نسبيا لكنها دقيقة التوجيه، وتقوم بصناعتها شركتا “بوينغ” الأمريكية و”ساب” السويدية.

ويمكن أن تشكل هذه الصواريخ تهديدا شديدا لمواقع الإمداد والتموين الروسية، خاصة مستودعات الذخيرة.

وكان حلفاء أوكرانيا في أوربا متخوفين من هذه الخطوة، كي لا تُستخدم في ضرب مواقع في العمق الروسي، وبالتالي تصعيد الحرب وامتدادها إلى دول أوربية أخرى.

لكن كييف تعهدت بعدم استخدامها إلا في نطاق أراضيها المحتلة من قِبل الروس.

وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها من مقترحات نشر أسلحة نووية أمريكية في أوربا.

💬 #Zakharova: We note with concern the recent calls to store US nuclear bombs in more European countries and bring the storage infrastructure closer to the borders of the Union State of Russia and Belarus.

🔗 https://t.co/ZPwN3BZeL3 pic.twitter.com/wtRAeKhFYd

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 28, 2023