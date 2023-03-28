دبلوماسي أمريكي سابق: إدارة بايدن لن تتدخل في الأزمة السياسية بإسرائيل (فيديو)

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق جيرالد فيرستاين، إن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبات كبرى في التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، جراء معرفتها بالتاريخ الطويل لبعض أعضائها ومواقفهم المتطرفة.

وأضاف فيرستاين لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر مساء الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منشغلة بما آلت إليه الأوضاع في إسرائيل.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تريد التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية، وستركز على التدابير التي سيقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف العنف والخروج من الأزمة.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تربطها علاقة جيدة مع إسرائيل، لكن الرئيس بايدن عبر عن مباعث قلقه مما يجري داخل إسرائيل.

ونفى فيرستاين وجود أي دعم من الإدارة الأمريكية للمعارضة في إسرائيل. وقال إن الإدارة الأمريكية أوضحت موقفها بصورة رسمية من التعديلات القانونية التي اقترحها نتنياهو.

وقال إن ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو سيؤثر بلا شك في التنسيق بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن الملفات الكبرى في الشرق الأوسط خاصة البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما بعد حالة التقارب المسجلة بين الرياض وطهران، على حد قوله.

وأضاف أن الوضع السياسي المتأزم داخل إسرائيل سيؤثر في قضية التطبيع مع بعض الدول العربية التي قد تغير من نظرتها اتجاه إسرائيل جراء عدم استقراراها داخليا، على حد وصفه.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه وضعا صعبا؛ لأنها من جهة ملتزمة بالتعاون مع حكومة إسرائيلية يمينة متطرفة ولا تريد الدخول في مواجهة مع نتنياهو، وفي المقابل تواجه ضغوطا دولية جراء المواقف المتطرفة لهذه الحكومة اتجاه الفلسطينيين.