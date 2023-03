بعد نجاح تجربته.. دواء قد يمثل نقلة نوعية لمرضى سرطان الثدي المعرضين لعودة الأورام

أعلنت شركة نوفارتس (Novartis) السويسرية للأدوية، نتائج إيجابية لعقارها كيسكالي (Kisqali) إذ ساعد مرضى سرطان الثدي على العيش لفترة أطول بدون عودة للأورام.

وأشارت دراسة أعلنت عنها الشركة إلى أنه من الممكن أن يخفض الدواء -وقد يمنع- تكرار الإصابة بالسرطان بين عدد كبير من النساء اللائي تم تشخيصهن في مرحلة مبكرة من المرض، وذلك في تجربة محورية، مما يوفر تعزيز الثقة لآفاق نمو الشركة المصنعة للأدوية.

وقفزت أسهم الشركة السويسرية بنسبة تخطت الـ5% أمس الاثنين في تداولات زيورخ، وهو أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أقرت لجنة من المشرفين المستقلين فائدة واضحة.

وقالت نوفارتس في بيان لها، إن التجربة تظهر أن المرضى عاشوا لفترة أطول، بحسب تحليل مقياس يسمى “البقاء على قيد الحياة بدون أمراض” (NATALEE)، بعدما حصلوا على عقار “كيسكالي”، إلى جانب علاج للغدد الصماء (ET) لمدة 3 سنوات بدلًا من تناول الأخير وحده.

وتشير الدراسة إلى أنه من الممكن أن يقلل العلاج من خطر عودة السرطان، بعد مرور بضعة أعوام بدون تغيير نوعية حياة الأفراد، وهو ما اعتبره القائمون على الدارسة “أمرًا مشجعًا للغاية”.

Looks like we are likely to have a second CDK4/6 in the adjuvant space- note that NATALEE including some node negative patients…aka broader indication!

Ribociclib Phase III NATALEE trial meets primary endpoint at interim analysis demonstrating https://t.co/l5dhAVBBRl

— Erika Hamilton, MD (@ErikaHamilton9) March 27, 2023