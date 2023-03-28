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بسبب وجبة السحور.. عنصرية تجاه لاعبي “أسود الأطلس” تثير غضب المغاربة

لم يصدر أي بيان عن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن الإساءات العنصرية ضد لاعبي المنتخب (غيتي)
28/3/2023

ندد مغردون وناشطون عبر منصات التواصل بالإساءات العنصرية التي تعرّض لها لاعبو المنتخب المغربي من أحد عمال فندق إقامة “أسود الأطلس” في إسبانيا بسبب وجبة السحور قبل مواجهتهم الودية مع بيرو.

وكان عامل في فندق برج “يوروستارز” في العاصمة الإسبانية مدريد، نشر قصة عبر حسابه في “إنستغرام” أساء فيها لأداء العبادات في شهر رمضان ومنها السحور، واصفا الشهر والمعتقدات الإسلامية بألفاظ سيئة.

وأرفق صاحب الحساب صورا للاعبين التقطها خلسة متبوعة بعبارات عنصرية يعبّر من خلالها عن غضبه لاضطراره إلى العمل في وقت متأخر من الليل، قائلا “نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم اللعينة”، قبل أن يواصل توجيه عبارات شتم للاعبين ويختم بـ”لا أحترم رمضان ولا سخافته”.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن قوات الأمن في العاصمة مدريد اتخذت الإجراءات اللازمة، واعتقلت العامل المتورط في خطاب الكراهية تجاه لاعبي المنتخب المغربي والدين الإسلامي، في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد المغربي لكرة القدم أو السفارة المغربية بمدريد بشأن الواقعة.

كما شن مغردون مغاربة حملة واسعة على الفندق، وأغرقوه بالتقييمات السلبية عبر تطبيق غوغل للخرائط.

وكتب مغردون على تويتر “العنصرية والتمييز ضد الجالية المغربية في إسبانيا أمر غير مقبول. يجب أن نعمل معا لخلق بيئة يتم فيها تقدير واحترام جميع الناس، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية”.

ورأى آخرون أن ما حدث نتيجة طبيعية لحالة التوتر المستمر التي تولدها طبقة سياسية إسبانية معينة حول المغرب، وبالتالي تزايد أعمال الكراهية والعنصرية خصوصا ما يتعلق بالإسلام، وفق رأيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عامل الفندق قبل توقيفه نشر مجموعة من القصص عبر حسابه اعتذر فيها للاعبي المنتخب والشعب المغربي.

كما سارعت إدارة الفندق إلى تقديم اعتذارها لبعثة المنتخب المغربي، معبرة عن استيائها الشديد من هذا السلوك الشائن للموظف.

وقال أحد مسؤوليه “نريد الاعتذار لكل من شعر بالإهانة جراء ما حدث. بصفتي الشخصية، أنا مسلم وعربي، وأحتفل بشهر رمضان مثل العديد من زملائي في هذا الفندق، لهذا السبب نشعر بالأذى مما وقع، مثل أي مسلم في العالم”.

وأضاف “ندين أي عمل عنصري، ونكرر الاعتذار، ونؤكد أن من تورط في ما حدث لا ينتمي إلى الفندق بل يعمل بصفة مؤقتة لدينا في أوقات الذروة، وقد تم طرده بعد وضعه تحت تصرف الشرطة للتحقيق في هذه الجريمة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل