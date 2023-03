بسبب وجبة السحور.. عنصرية تجاه لاعبي “أسود الأطلس” تثير غضب المغاربة

ندد مغردون وناشطون عبر منصات التواصل بالإساءات العنصرية التي تعرّض لها لاعبو المنتخب المغربي من أحد عمال فندق إقامة “أسود الأطلس” في إسبانيا بسبب وجبة السحور قبل مواجهتهم الودية مع بيرو.

وكان عامل في فندق برج “يوروستارز” في العاصمة الإسبانية مدريد، نشر قصة عبر حسابه في “إنستغرام” أساء فيها لأداء العبادات في شهر رمضان ومنها السحور، واصفا الشهر والمعتقدات الإسلامية بألفاظ سيئة.

وأرفق صاحب الحساب صورا للاعبين التقطها خلسة متبوعة بعبارات عنصرية يعبّر من خلالها عن غضبه لاضطراره إلى العمل في وقت متأخر من الليل، قائلا “نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم اللعينة”، قبل أن يواصل توجيه عبارات شتم للاعبين ويختم بـ”لا أحترم رمضان ولا سخافته”.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن قوات الأمن في العاصمة مدريد اتخذت الإجراءات اللازمة، واعتقلت العامل المتورط في خطاب الكراهية تجاه لاعبي المنتخب المغربي والدين الإسلامي، في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد المغربي لكرة القدم أو السفارة المغربية بمدريد بشأن الواقعة.

كما شن مغردون مغاربة حملة واسعة على الفندق، وأغرقوه بالتقييمات السلبية عبر تطبيق غوغل للخرائط.

People are too quick with the reviews 🙏🏽 if anyone one to write one, they stayed at Madrid Hotel Eurostars Central. https://t.co/1bJ6YRCr6b pic.twitter.com/6Vrdjll3Ks

— Akhi Potter 🇲🇦 (@zibou9) March 27, 2023