بسبب وجبة السحور.. عنصرية تجاه لاعبي “أسود الأطلس” تثير غضب المغاربة

ندد مغردون وناشطون عبر منصات التواصل بالإساءات العنصرية التي تعرّض لها لاعبو المنتخب المغربي من أحد عمال فندق إقامة “أسود الأطلس” في إسبانيا بسبب وجبة السحور قبل مواجهتهم الودية مع بيرو.

وكان عامل في فندق برج “يوروستارز” في العاصمة الإسبانية مدريد، نشر قصة عبر حسابه في “إنستغرام” أساء فيها لأداء العبادات في شهر رمضان ومنها السحور، واصفا الشهر والمعتقدات الإسلامية بألفاظ سيئة.

وأرفق صاحب الحساب صورا للاعبين التقطها خلسة متبوعة بعبارات عنصرية يعبّر من خلالها عن غضبه لاضطراره إلى العمل في وقت متأخر من الليل، قائلا “نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم اللعينة”، قبل أن يواصل توجيه عبارات شتم للاعبين ويختم بـ”لا أحترم رمضان ولا سخافته”.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن قوات الأمن في العاصمة مدريد اتخذت الإجراءات اللازمة، واعتقلت العامل المتورط في خطاب الكراهية تجاه لاعبي المنتخب المغربي والدين الإسلامي، في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد المغربي لكرة القدم أو السفارة المغربية بمدريد بشأن الواقعة.

🔴 HONTEUX ! Voici ce qu’un membre du personnel de l’hôtel où crèchent nos joueurs a publié sur son Instagram personnel : « On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances de 💩💩💩» « P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts ! » pic.twitter.com/nyuLU4WbPc — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) March 27, 2023

كما شن مغردون مغاربة حملة واسعة على الفندق، وأغرقوه بالتقييمات السلبية عبر تطبيق غوغل للخرائط.

People are too quick with the reviews 🙏🏽 if anyone one to write one, they stayed at Madrid Hotel Eurostars Central. https://t.co/1bJ6YRCr6b pic.twitter.com/6Vrdjll3Ks — Akhi Potter 🇲🇦 (@zibou9) March 27, 2023

وكتب مغردون على تويتر “العنصرية والتمييز ضد الجالية المغربية في إسبانيا أمر غير مقبول. يجب أن نعمل معا لخلق بيئة يتم فيها تقدير واحترام جميع الناس، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية”.

En Espagne il y a aussi des p**ainsi de m**de de racistes. Les plaintes devraient arriver de plusieurs endroits : Fédé.Consulat. supporters. organisations.. sites de voyage. C'est quoi le nom de l'hôtel SVP https://t.co/MJVZb9a5e1 — Rachid Benjelloun (@RachidBenjello5) March 27, 2023

El racismo y la discriminación hacia la comunidad marroquí en España es inaceptable. Debemos trabajar juntos para crear un entorno donde todas las personas sean valoradas y respetadas sin importar su origen étnico. #NoAlRacismo #UnidosContraLaDiscriminación #ComunidadMarroquí https://t.co/wVyVIMH1bo — Redouane Mehdi (@world1mehdi) March 28, 2023

ورأى آخرون أن ما حدث نتيجة طبيعية لحالة التوتر المستمر التي تولدها طبقة سياسية إسبانية معينة حول المغرب، وبالتالي تزايد أعمال الكراهية والعنصرية خصوصا ما يتعلق بالإسلام، وفق رأيهم.

Faut aller mettre full d’avis négatifs histoire qu’ils comprennent c quoi la vie et comment ils doivent parler avec leurs bouches w’Allah https://t.co/rHyUTwatal — Adnane (@khoklwydadi04) March 27, 2023

Pero si a mí me decían que en España no hay racismo

El Real Madrid estuvo en Marruecos y no hubo quejas por parte del equipo, pero la selección 🇲🇦 no pueden estar tranquila en España porque son "m0r0s". Spain being Spain, disappointed but not surprised https://t.co/IaoJmecRw5 — Zahra (@sara_saritaida) March 27, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن عامل الفندق قبل توقيفه نشر مجموعة من القصص عبر حسابه اعتذر فيها للاعبي المنتخب والشعب المغربي.

كما سارعت إدارة الفندق إلى تقديم اعتذارها لبعثة المنتخب المغربي، معبرة عن استيائها الشديد من هذا السلوك الشائن للموظف.

وقال أحد مسؤوليه “نريد الاعتذار لكل من شعر بالإهانة جراء ما حدث. بصفتي الشخصية، أنا مسلم وعربي، وأحتفل بشهر رمضان مثل العديد من زملائي في هذا الفندق، لهذا السبب نشعر بالأذى مما وقع، مثل أي مسلم في العالم”.

وأضاف “ندين أي عمل عنصري، ونكرر الاعتذار، ونؤكد أن من تورط في ما حدث لا ينتمي إلى الفندق بل يعمل بصفة مؤقتة لدينا في أوقات الذروة، وقد تم طرده بعد وضعه تحت تصرف الشرطة للتحقيق في هذه الجريمة”.