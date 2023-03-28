اليمن.. مسؤول يعتدي على طفل حاول الدفاع عن والده (فيديو)

تعرّض طفل يمني (5 سنوات) لاعتداء من مسؤول بجماعة الحوثي في صنعاء، بعدما حاول الدفاع عن والده.

ويُظهر مقطع فيديو قيام المسؤول بحمل الطفل وطرحه أرضا بعنف.

حادث مأساوي | طــفل يمني ( لم يتجاوز الـ 5 سنوات) حاول الدفاع عن والده .. فقام مسؤول حوثي بحمله وطرحه أرضا #الجزيرة_مباشر | #صنعاء | #اليمن pic.twitter.com/N0HZIsas1Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2023

وأثار المقطع، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة ضد التصرف.

وأعادت مواقع إخبارية يمنية نشر المقطع، مشيرة إلى أن المسؤول أطلق النار لترويع أسرة الطفل في أحد الأسواق، وقال بعضها إنه ومن معه كانوا يحاولون “ابتزاز والد الطفل”.

وتباينت الآراء بشأن الواقعة، فبينما ندد البعض بالتصرف من دون قيود، استدرك آخرون في محاولة لتوضيح الملابسات.

عمل جبان وقبيح وللمصداقية هذا موظف في البلدية وليس مشرف

وقد تمت اقالته ومحاسبته

وهو من عندنا من رداع — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) March 26, 2023

وغرد محمد عبد الله السمري على تويتر قائلا “عمل جبان وقبيح”، مستدركا “للمصداقية هذا موظف بلدية وليس مشرفا، وتمت إقالته ومحاسبته، وهو من عندنا في رداع”.

وردّ عليه هاشم الخولاني “لا تحاول التبرير، فأصحاب البيضاء لا تليق بهم هذه الأفعال”. والبيضاء هي محافظة يمنية بين تعز وصنعاء.

ونشرت مواقع يمنية المقطع، وقالت إن المعتدي يعمل في مكتب الأشغال العامة لمحافظة صنعاء، وإنه أطلق النار بعد تجمّع المواطنين لحماية الطفل بهدف ترويعهم.

وأشارت المواقع إلى أن الطفل ابن أحد بائعي الفاكهة بمنطقة دار سلم في صنعاء.