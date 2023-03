“المعركة الأخيرة”.. ترمب يستهل حملته الانتخابية بمهاجمة قوانين دعم المتحولين جنسيا ويتعهد بمنع حرب عالمية ثالثة

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خطابًا حادًّا في أول تجمّع انتخابي لحملته الرئاسية لعام 2024 في مدينة واكو بولاية تكساس، الذي شهد حضورًا قُدّر بالآلاف وهجومًا لاذعًا على منافسيه الديمقراطيين.

ووجّه ترمب انتقاداته للمدّعين العامّين في مانهاتن بنيويورك، الذين يعتزمون توجيه لائحة اتهام بحقه بتهمة تزوير سجلاته التجارية، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات ذات مزاعم سياسية.

كما رفض ترمب التحقيق في ما يُعرف بقضية “ستورمي دانييلز”، مؤكدًا براءته ونافيًا ارتكاب “جناية” أو “جنحة”.

ويسعى الرئيس الأمريكي السابق لتحصين موقعه في مواجهة اتهامات محتملة قد تُوجَّه إليه، تتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها عن علاقة حميمية، قبل أيام من انتخابات 2016.

وقال أمام آلاف من مؤيديه “مدّعي نيويورك يعمل تحت رعاية وزارة اللاعدل، والتحقيق معي ليس جناية ولا جنحة، ولا علاقة غرامية”.

وأشار ترمب إلى أن سباقه الانتخابي لعام 2024 يُمثل “المعركة الأخيرة”، قائلًا “أعيدوني إلى البيت الأبيض، وسأعمل على إنهاء فترة حكمهم، وستكون أمريكا دولة حرة مرة أخرى”.

President Trump in Waco: "2024 is the final battle. You put me back in the White House and their reign will be over and America will be a free nation once again." pic.twitter.com/xrQLtUwKRi

— MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) March 25, 2023