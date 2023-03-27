ليكيب: لاعبان فرنسيان لم يلتزما بتوصيات ديشامب بشأن عدم الصيام في رمضان (فيديو)

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن لاعبَين مسلمَين في المنتخب الفرنسي لم يلتزما بتوصيات مدربهم ديدييه ديشامب الذي حذرهم من الصيام أثناء تجمّع الفريق، وتأجيله 5 أيام حتى الانتهاء من مباراتي المنتخب أمام هولندا وأيرلندا.

وقالت الصحيفة إن نجمي وسط المنتخب نغولو كانتي وديدييه دروغبا لم يلتزما بتعليمات ديشامب، وأصرا على الصيام رغم ما أثاره هذا القرار من جدل داخل الفريق.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية، طلب الجهاز الفني للمنتخب من اللاعبين المسلمين تأجيل صيامهم خوفًا من انخفاض أدائهم، كما أوصى مسؤولو الاختبارات البدنية لاعبيهم بعدم الصيام طوال فترة تجمّع الفريق.

لاعبون في منتخب #فرنسا 🇫🇷 لم يلتزموا بتوصيات المدرب بشأن إفطار رمضان #رمضان_مباشر 🌙 pic.twitter.com/c9CUApsKUm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2023

وأشارت الصحيفة إلى قرار الدوري الإنجليزي الذي سمح للحكام بإيقاف المباريات حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار، مؤكدة أنه لا توجد إجراءات مماثلة في فرنسا، لأن أي فريق فرنسي لم يطلب إجراءات استثنائية مماثلة خاصة بشهر رمضان.

وقالت الصحيفة إنه خلال بطولة الأمم الأوربية عام 2016، فرض اللاعبان الفرنسيان المسلمان رغبتهما في الصيام رغم دعوات الجهاز الفني، وأصر كانتي وبوغبا على رأيهما.

Les joueurs musulmans de l’équipe de France, peu nombreux et n’ayant pas un poids important comme Kanté ou Pogba pour imposer une décision, devraient décaler leurs premiers jours du jeûne du Ramadan. Ceci fait suite à une recommandation du staff des Bleus. (@lequipe) pic.twitter.com/SbyZ9D1V3C — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 23, 2023

وقال صحفي رياضي فرنسي من فوت ميركاتو “إن رمضان لم يمنعهما من تقديم عروض ممتازة وتحقيق نتائج جيدة للمنتخب الفرنسي”.

وتؤكد وسائل إعلام في فرنسا أن “ثقل هذين اللاعبين في فرض مثل هذا القرار يرجع إلى ما يقدمانه من أداء بدني جيد على مستوى وسط ميدان الفريق الفرنسي، وقدرتهما على تحقيق نتائج أفضل رغم الصوم”.