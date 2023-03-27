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ليكيب: لاعبان فرنسيان لم يلتزما بتوصيات ديشامب بشأن عدم الصيام في رمضان (فيديو)

لاعبون مسلمون في المنتخب الفرنسي متمسكون بواجباتهم الدينية (رويترز)
27/3/2023

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن لاعبَين مسلمَين في المنتخب الفرنسي لم يلتزما بتوصيات مدربهم ديدييه ديشامب الذي حذرهم من الصيام أثناء تجمّع الفريق، وتأجيله 5 أيام حتى الانتهاء من مباراتي المنتخب أمام هولندا وأيرلندا.

وقالت الصحيفة إن نجمي وسط المنتخب نغولو كانتي وديدييه دروغبا لم يلتزما بتعليمات ديشامب، وأصرا على  الصيام رغم ما أثاره هذا القرار من جدل داخل الفريق.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية، طلب الجهاز الفني للمنتخب من اللاعبين المسلمين تأجيل صيامهم خوفًا من انخفاض أدائهم، كما أوصى مسؤولو الاختبارات البدنية لاعبيهم بعدم الصيام طوال فترة تجمّع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى قرار الدوري الإنجليزي الذي سمح للحكام بإيقاف المباريات حتى يتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار، مؤكدة أنه لا توجد إجراءات مماثلة في فرنسا، لأن أي فريق فرنسي لم يطلب إجراءات استثنائية مماثلة خاصة بشهر رمضان.

وقالت الصحيفة إنه خلال بطولة الأمم الأوربية عام 2016، فرض اللاعبان الفرنسيان المسلمان رغبتهما في الصيام رغم دعوات الجهاز الفني، وأصر كانتي وبوغبا على رأيهما.

وقال صحفي رياضي فرنسي من فوت ميركاتو “إن رمضان لم يمنعهما من تقديم عروض ممتازة وتحقيق نتائج جيدة للمنتخب الفرنسي”.

وتؤكد وسائل إعلام في فرنسا أن “ثقل هذين اللاعبين في فرض مثل هذا القرار يرجع إلى ما يقدمانه من أداء بدني جيد على مستوى وسط ميدان الفريق الفرنسي، وقدرتهما على تحقيق نتائج أفضل رغم الصوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية