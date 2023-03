“مباراة صُنعت في الجنة”.. أذان المغرب وإفطار جماعي للمرة الأولى بملعب تشلسي (فيديو)

نظّم نادي تشلسي إفطارًا جماعيًا للمسلمين في رمضان أمس الأحد، وهو أول نادٍ يقدم على هذه الخطوة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الإفطار رفع أذان المغرب في مدرجات ملعب الفريق “ستامفورد بريدج”، وأداء الصلاة جماعة على هامش وجود الجماهير في المعلب لحضور الإفطار الجماعي الذي نظمه النادي بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور للإفطار، الذي شهد توافد مشجعين مسلمين من مختلف الفئات حضرت للمشاركة في هذه الفعالية.

وقال مؤسس مشروع الخيمة الرمضانية عمر صالحة للجزيرة مباشر، إن الهدف من الإفطار هو دعوة المسلمين وغير المسلمين للتعرف أكثر إلى شهر رمضان الفضيل وإلى الدين الإسلامي، ومد جسور للتواصل بين المسلمين وغيرهم.

وعن التعاون مع إدارة النادي لتنظيم الحدث، قال عمر “كنا نناقش الفكرة مع إدارة النادي منذ ما يقرب من عام، وكانت الإدارة متعاونة، وحاليًا نعمل على التنسيق لإفطار جماعي جديد في رمضان 2024، ونأمل حينذاك أن يمتلئ الاستاد بالكامل”.

وأشار مؤسس مشروع الخيمة الرمضانية إلى أن الفوبيا تحدث عندما تكون المعلومات عن الطرف الآخر قليلة، مؤكدًا أن الإفطار الجماعي يهدف إلى تليين القلوب والعقول، وذلك من خلال الحوارات والنقاشات التي يعرف فيها غير المسلمين عن الإسلام بصورة أفضل.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الإقبال على الحدث كان كبيرًا جدًا، مشيرا إلى أن الأعداد خارج الاستاد كانت كبيرة أيضا، والعديد منهم لم يستطع الدخول.

وقال أحد المنظمين إن الحدث مهم جدًا لأنه يجمع الناس من كل الخلفيات الثقافية والدينية، مسلمين وغير مسلمين، لكي نظهر لهم عظمة ديننا وجماله.

وعبّر أحد المواطنين المشاركين عن فرحته بالمشاركة في الإفطار الجماعي، وقال “أنا يهودي وسعيد جدًا بمشاركة المسلمين مناسباتهم الخاصة وشعائرهم الدينية”.

وأشار إلى أن لندن مدينة تشمل الجميع، وأن كل عشاق تشلسي جزء من مجتمع واحد، وفقًا لقوله.

ونشر حساب “أوبن إفطار” البريطاني -جهة مشاركة في تنظيم الإفطار- على موقع تويتر، مقاطع مصورة من الفعاليات التي حدثت في الملعب، سواء من رفع أذان المغرب أو الصلاة جماعة أو الإفطار الجماعي.

وعلّق الحساب على فيديو صلاة المغرب “الصلاة في تشيلسي كانت تجربة مميزة! كانت مباراة صنعت في الجنة، جمعت بين حب الصلاة وكرة القدم في أحد أشهر الملاعب في العالم. دعونا نحافظ على روح الوحدة والروح الرياضية، داخل وخارج الملعب”.

Looks like Stamford Bridge @ChelseaFC is not just a home for the Blues, but also a welcoming ground for all faiths. Hearing the Azhan at the Bridge is a true 'goal' for the Muslim community and a 'win' for football in promoting unity and diversity #OpenIftar #Ramadan2023 pic.twitter.com/xRf6ThxZmP

— Open Iftar (@OpenIftar) March 26, 2023